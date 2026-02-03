Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.0 комментариев
Власти Грузии назвали режим свободной торговли с СНГ основой стабильности
Грузия выбрала развитие многосторонних связей вместо конфронтации, заявил во вторник премьер-министр Ираклий Кобахидзе в выступлении на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мир создает прогнозируемость, прогнозируемость создает инвестиции, инвестиции создают экономический рост. Грузия выделяется тем, как она контактирует с миром. Это простой принцип нашего опыта», – сказал он, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
По его словам, «через Грузию лежит путь к 2,3 млрд потребителей сквозь соглашения о свободной торговле с ЕС, Китаем, Турцией и СНГ».
«В эпоху противостояния блоков Грузия предпочла связи противостоянию. Мы не просим партнеров выбирать сторону, мы им предлагаем платформу, где снова можно сотрудничать», – сказал Ираклий Кобахидзе.
Премьер-министр Грузии отметил, что «средний коридор» транспортировок из Европы в Азию и наоборот «представляет модель того, как торговля может подстроиться под геополитическую реальность».
Ираклий Кобахидзе призвал «правительства, инвесторов и лидеров бизнеса сотрудничать в создании прочной цепочки поставок, снижая риски и преодолевая фрагментацию».
Председатель правительства Грузии отметил, что его страна «связывает континенты, предлагая семи странам Кавказа, Каспия и Центральной Азии, не имеющим выход к морю, роль транспортного центра».
«Есть коридор, по которому грузы, данные, энергия и капиталы перемещаются в прогнозируемом режиме, инфраструктура обеспечена сотрудничеством, а не политикой, а мир является не только принципом, но и продуманной экономической стратегией», - заявил он.
Ираклий Кобахидзе назвал «общим европейским интересом» инициативу прокладки энергокабеля по дну Черного моря и также назвал «проектом стратегической важности» строительство в Анаклиа самого глубоководного порта на Черном море.