Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.
Россия и КНР достигли консенсуса по многостороннему контролю над вооружениями
В Пекине представители КНР и России согласовали позиции по вопросам глобального контроля над вооружениями, отметив необходимость укрепления сотрудничества, сообщило Центральное телевидение Китая.
Китай и Россия в ходе консультаций по стратегической стабильности, прошедших в Пекине, достигли широкого консенсуса по вопросам многостороннего контроля над вооружениями, передает РИА «Новости».
В переговорах участвовали заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь.
Участники обменялись подробными мнениями о текущем положении дел в сфере глобальной стратегической стабильности и необходимости дальнейшего сотрудничества в области контроля над вооружениями. В сообщении китайского телевидения подчеркивается: «Стороны обменялись углубленными мнениями о текущей ситуации в области глобальной стратегической стабильности и вопросах многостороннего контроля над вооружениями, достигнув широкого консенсуса».
Представители КНР и России согласились, что международная стратегическая стабильность сталкивается с серьезными вызовами, и подчеркнули намерение продолжать укреплять стратегическое взаимодействие, поддерживать многосторонние форматы, а также защищать авторитет и эффективность международных соглашений по контролю над вооружениями. Стороны отметили важность совместных усилий для сохранения глобальной стабильности и содействия миру во всем мире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай выступает за восстановление реальных шагов по ядерному разоружению и выполнение юридически обязывающих договоренностей между США и Россией. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй подчеркнул уверенность Пекина в том, что Китай и Россия будут придерживаться духа вечного добрососедства и всеобъемлющего стратегического взаимодействия.