Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.0 комментариев
В чем уникальность российского маткапитала: сколько за рождение ребенка дают в других странах
Материнский капитал – одна из самых узнаваемых и устойчивых мер поддержки семей в России. Подобные программы существуют лишь в ограниченном числе стран мира, а по масштабу, условиям и моменту предоставления российская модель остается практически уникальной. Это не разовая символическая выплата и не растянутая во времени помощь, а крупный целевой ресурс, который семья получает именно тогда, когда он особенно нужен – в момент рождения ребенка.
Материнский капитал в России: инфоповод и актуальные данные
Размер материнского капитала на первого и последующих детей вырастет с 1 февраля. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он подчеркнул, что индексация затронет не только новые сертификаты, но и неиспользованные остатки средств, выданные ранее.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что размер материнского капитала на первого ребенка в России с 1 февраля увеличится более чем на 38 тыс. рублей и составит 729 тыс. рублей.
Таким образом, маткапитал продолжает ежегодно расти и остается одной из ключевых федеральных мер поддержки семей с детьми.
Размер материнского капитала в 2026 году
Материнский капитал в России индексируется ежегодно. С 1 февраля 2022 года индексация проводится исходя из прогнозируемой инфляции. В 2025 году повышение составило 9,5%, а с 1 февраля 2026 года коэффициент индексации установлен на уровне 5,6%.
Размер маткапитала с 1 февраля 2026 года
- 728,9 тыс. рублей – на первого ребенка;
- 963,2 тыс. рублей – на второго ребенка, если выплата ранее не назначалась;
- 234,3 тыс. рублей – доплата на второго ребенка при уже полученном капитале на первенца.
Для сравнения: каким был маткапитал до 1 февраля 2026 года
- 690,2 тыс. рублей – на первого ребенка;
- 912,1 тыс. рублей – на второго ребенка, если семья ранее не получала выплату на первенца;
- 221,9 тыс. рублей – доплата на второго ребенка, если маткапитал уже был получен на первого.
Важно, что индексация распространяется и на неиспользованные остатки средств. Например, если у семьи осталось 300 тыс. рублей материнского капитала, то после индексации в 2026 году эта сумма увеличится до 316,8 тыс. рублей.
Особый характер российской модели поддержки семей
Российский материнский капитал принципиально отличается от большинства зарубежных аналогов. Это не фрагментарная помощь и не система мелких выплат, а крупная государственная инвестиция в семью и будущее страны.
Президент России Владимир Путин ранее охарактеризовал маткапитал как «наше уникальное изобретение, такого нет нигде в мире, – материнский капитал, который мы постоянно пополняем».
Ключевая особенность российской модели – сочетание трех факторов:
- значительный размер выплаты;
- гарантированное право без зависимости от доходов семьи;
- четкое целевое назначение – жилье, образование детей, формирование долгосрочной стабильности.
Как поддерживают семьи с детьми в других странах
Во многих странах существуют программы поддержки семей с детьми, однако почти всегда они сопровождаются существенными ограничениями. Именно эти ограничения нередко снижают практическую ценность помощи для молодых родителей.
В ряде государств выплаты откладываются на годы. Например, в ОАЭ и Кувейте финансовая поддержка может быть привязана к достижению ребенком 18–21 года, тогда как основные расходы у семьи возникают значительно раньше.
В Канаде и Норвегии помощь предоставляется в виде регулярных ежемесячных выплат на протяжении длительного времени. Такой формат удобен для покрытия текущих расходов, но практически не позволяет решать крупные задачи – например, улучшение жилищных условий.
В Австралии размер выплат и само право на их получение напрямую зависят от доходов родителей. При превышении установленного порога семья теряет часть поддержки или полностью лишается ее, что создает неравенство между семьями с сопоставимыми потребностями.
Страны, где есть нечто похожее на российский маткапитал
Механизм, отдаленно напоминающий российский материнский капитал, можно найти лишь в нескольких странах, однако размеры выплат там несопоставимы с российскими:
- Япония – около 500 000 иен, что эквивалентно примерно 250 тыс. рублей;
- Эстония – около 320 евро, или порядка 29,3 тыс. рублей;
- Финляндия – около 170 евро, что составляет примерно 15,5 тыс. рублей.
Эти суммы носят скорее символический характер и не позволяют решать системные семейные задачи.
Российский маткапитал: комментарий эксперта
«Мои дети – ровесники маткапитала. Старшая родилась в тот год, когда он был введен. Это 19 лет назад, и я знаю не понаслышке о его пользе», – отметила Наталья Москвитина, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.
«Маткапитал – беспрецедентная мера поддержки семей с детьми, ежегодно индексируемая и динамично развивающаяся. Нет человека в России, не знающего об этой мере. Мы задаем тренд социальной политике всего мира, показывая, что фокус внимания всегда должен быть настроен на новых детей в семье. Новый ребенок – главный человек в семье. Новый человек в стране – будущее страны», – подчеркнула она.
Маткапитал как часть широкой демографической политики
Материнский капитал не существует изолированно. Он встроен в систему комплексной поддержки семей, которая в последние годы активно расширяется.
В России утверждена долгосрочная стратегия повышения рождаемости, а также запущены национальные проекты «Семья» и «Молодежь и дети», направленные на поддержку родителей на всех этапах – от рождения ребенка до его взросления.
С 2026 года начал действовать корпоративный демографический стандарт. Работодателей освободили от налогов в случае выплат сотрудникам до 1 млн рублей при рождении ребенка. Появилась новая семейная выплата, рассчитанная на миллионы семей.
По итогам 2025 года:
- единое пособие получили почти 9 млн человек;
- более 1,5 млн семей воспользовались материнским капиталом;
- свыше 430 тыс. семей улучшили жилищные условия с помощью льготной ипотеки.
Итог
Российский материнский капитал – это не просто финансовая выплата, а стратегический инструмент демографической политики. Его уникальность заключается в масштабе, стабильности и ориентации на реальные потребности семьи в самый важный момент – с рождением ребенка. На фоне зарубежных аналогов эта мера остается одной из самых продуманных и эффективных форм поддержки семей в мире.