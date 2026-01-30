  • Новость часаКремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля
    30 января 2026, 12:45 • Справки

    В чем уникальность российского маткапитала: сколько за рождение ребенка дают в других странах

    В чем уникальность российского маткапитала: сколько за рождение ребенка дают в других странах
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Материнский капитал – одна из самых узнаваемых и устойчивых мер поддержки семей в России. Подобные программы существуют лишь в ограниченном числе стран мира, а по масштабу, условиям и моменту предоставления российская модель остается практически уникальной. Это не разовая символическая выплата и не растянутая во времени помощь, а крупный целевой ресурс, который семья получает именно тогда, когда он особенно нужен – в момент рождения ребенка.

    Материнский капитал в России: инфоповод и актуальные данные

    Размер материнского капитала на первого и последующих детей вырастет с 1 февраля. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он подчеркнул, что индексация затронет не только новые сертификаты, но и неиспользованные остатки средств, выданные ранее.

    Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что размер материнского капитала на первого ребенка в России с 1 февраля увеличится более чем на 38 тыс. рублей и составит 729 тыс. рублей.

    Таким образом, маткапитал продолжает ежегодно расти и остается одной из ключевых федеральных мер поддержки семей с детьми.

    Размер материнского капитала в 2026 году

    Материнский капитал в России индексируется ежегодно. С 1 февраля 2022 года индексация проводится исходя из прогнозируемой инфляции. В 2025 году повышение составило 9,5%, а с 1 февраля 2026 года коэффициент индексации установлен на уровне 5,6%.

    Размер маткапитала с 1 февраля 2026 года

    • 728,9 тыс. рублей – на первого ребенка;

    • 963,2 тыс. рублей – на второго ребенка, если выплата ранее не назначалась;

    • 234,3 тыс. рублей – доплата на второго ребенка при уже полученном капитале на первенца.

    Для сравнения: каким был маткапитал до 1 февраля 2026 года

    • 690,2 тыс. рублей – на первого ребенка;

    • 912,1 тыс. рублей – на второго ребенка, если семья ранее не получала выплату на первенца;

    • 221,9 тыс. рублей – доплата на второго ребенка, если маткапитал уже был получен на первого.

    Важно, что индексация распространяется и на неиспользованные остатки средств. Например, если у семьи осталось 300 тыс. рублей материнского капитала, то после индексации в 2026 году эта сумма увеличится до 316,8 тыс. рублей.

    Особый характер российской модели поддержки семей

    Российский материнский капитал принципиально отличается от большинства зарубежных аналогов. Это не фрагментарная помощь и не система мелких выплат, а крупная государственная инвестиция в семью и будущее страны.

    Президент России Владимир Путин ранее охарактеризовал маткапитал как «наше уникальное изобретение, такого нет нигде в мире, – материнский капитал, который мы постоянно пополняем».

    Ключевая особенность российской модели – сочетание трех факторов:

    • значительный размер выплаты;

    • гарантированное право без зависимости от доходов семьи;

    • четкое целевое назначение – жилье, образование детей, формирование долгосрочной стабильности.

    Как поддерживают семьи с детьми в других странах

    Во многих странах существуют программы поддержки семей с детьми, однако почти всегда они сопровождаются существенными ограничениями. Именно эти ограничения нередко снижают практическую ценность помощи для молодых родителей.

    В ряде государств выплаты откладываются на годы. Например, в ОАЭ и Кувейте финансовая поддержка может быть привязана к достижению ребенком 18–21 года, тогда как основные расходы у семьи возникают значительно раньше.

    В Канаде и Норвегии помощь предоставляется в виде регулярных ежемесячных выплат на протяжении длительного времени. Такой формат удобен для покрытия текущих расходов, но практически не позволяет решать крупные задачи – например, улучшение жилищных условий.

    В Австралии размер выплат и само право на их получение напрямую зависят от доходов родителей. При превышении установленного порога семья теряет часть поддержки или полностью лишается ее, что создает неравенство между семьями с сопоставимыми потребностями.

    Страны, где есть нечто похожее на российский маткапитал

    Механизм, отдаленно напоминающий российский материнский капитал, можно найти лишь в нескольких странах, однако размеры выплат там несопоставимы с российскими:

    • Япония – около 500 000 иен, что эквивалентно примерно 250 тыс. рублей;

    • Эстония – около 320 евро, или порядка 29,3 тыс. рублей;

    • Финляндия – около 170 евро, что составляет примерно 15,5 тыс. рублей.

    Эти суммы носят скорее символический характер и не позволяют решать системные семейные задачи.

    Российский маткапитал: комментарий эксперта

    «Мои дети – ровесники маткапитала. Старшая родилась в тот год, когда он был введен. Это 19 лет назад, и я знаю не понаслышке о его пользе», – отметила Наталья Москвитина, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

    «Маткапитал – беспрецедентная мера поддержки семей с детьми, ежегодно индексируемая и динамично развивающаяся. Нет человека в России, не знающего об этой мере. Мы задаем тренд социальной политике всего мира, показывая, что фокус внимания всегда должен быть настроен на новых детей в семье. Новый ребенок – главный человек в семье. Новый человек в стране – будущее страны», – подчеркнула она.

    Маткапитал как часть широкой демографической политики

    Материнский капитал не существует изолированно. Он встроен в систему комплексной поддержки семей, которая в последние годы активно расширяется.

    В России утверждена долгосрочная стратегия повышения рождаемости, а также запущены национальные проекты «Семья» и «Молодежь и дети», направленные на поддержку родителей на всех этапах – от рождения ребенка до его взросления.

    С 2026 года начал действовать корпоративный демографический стандарт. Работодателей освободили от налогов в случае выплат сотрудникам до 1 млн рублей при рождении ребенка. Появилась новая семейная выплата, рассчитанная на миллионы семей.

    По итогам 2025 года:

    • единое пособие получили почти 9 млн человек;

    • более 1,5 млн семей воспользовались материнским капиталом;

    • свыше 430 тыс. семей улучшили жилищные условия с помощью льготной ипотеки.

    Итог

    Российский материнский капитал – это не просто финансовая выплата, а стратегический инструмент демографической политики. Его уникальность заключается в масштабе, стабильности и ориентации на реальные потребности семьи в самый важный момент – с рождением ребенка. На фоне зарубежных аналогов эта мера остается одной из самых продуманных и эффективных форм поддержки семей в мире.

