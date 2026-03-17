В России начали набор пациентов для новой терапии глиобластом
В России начался прием пациентов для химиотерапии глиобластом
В России стартовал набор первых пациентов для проведения персонифицированной химиотерапии при лечении глиобластомы. Об этом сообщил генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов в ходе форума «Здоровое общество», передает ТАСС.
Белоусов подчеркнул, что сейчас завершаются доклинические исследования по глиобластоме. Он отметил, что эти испытания проходят успешно, что позволило приступить к следующему этапу – набору пациентов для индивидуального подхода к химиотерапии.
Глиобластома – одна из наиболее агрессивных форм опухолей головного мозга. Персонифицированная химиотерапия предполагает подбор специфического лечения для каждого пациента, исходя из особенностей его организма и опухоли. Реализация этой методики может повысить эффективность терапии и улучшить качество жизни пациентов.
Ранее в России начался активный отбор пациентов с метастатическим колоректальным раком для клинического применения новой онковакцины «Онкопепт».
До этого ФМБА сообщило о высокой терапевтической результативности отечественного препарата «Ракурс (223Ra)», что позволяет считать его сопоставимым с импортными аналогами.
Доклинические испытания российской вакцины против рака завершились успешно, заявила в сентябре 2025 года руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.