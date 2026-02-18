Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.9 комментариев
Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине
Современные цифровые технологии и платформенные решения должны занять более заметное место в здравоохранении, так как они помогают снизить риск ошибок и ускоряют диагностику, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Во время совещания с членами правительства России, посвященного вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, президент Владимир Путин заявил о необходимости более активного внедрения цифровых технологий и платформенных решений, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул: «Важно активнее внедрять платформенные решения и современные цифровые технологии. За ними, безусловно, будущее. Они позволяют снизить риск медицинских ошибок, увеличивают скорость и, что самое главное, точность постановки диагноза, в целом повышают эффективность работы врачей и всей системы здравоохранения».
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в ближайшие годы ожидается масштабный прорыв в цифровых технологиях и искусственном интеллекте.
Владимир Путин поручил утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. Президент России также призвал объединить усилия государства и бизнеса для создания центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект.