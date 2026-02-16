  • Новость часаНазвано место проведения переговоров по Украине в Женеве
    Как Финляндия предала поверивших в нее россиян
    Каллас получила премию за «поджатые губы и надутые щеки»
    Министр обороны Нидерландов: F-35 можно взломать, как iPhone
    Россиянам рассказали, как праздновать китайский Новый год
    Эксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области
    Песков объяснил причину отсутствия Мединского на переговорах в Абу-Даби
    США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву
    Иран передал подрядчику из России землю для ж/д коридора «Север-Юг»
    Контр-адмирал Коваленко избежал колонии за хищение 592 млн рублей
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Японию готовят к войне с Россией и Китаем

    Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    16 февраля 2026, 14:57 • Новости дня

    Кудрин спрогнозировал технологическую революцию в сфере ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ближайшие годы ожидается масштабный прорыв в цифровых технологиях и искусственном интеллекте, который изменит привычный ход развития отрасли, сообщил бывший вице-премьер и министр финансов РФ Алексей Кудрин.

    По его словам, ближайшие 10-15 лет принесут изменения, которые не будут похожи на прошлые десятилетия, а развитие ИИ станет ключевым драйвером этих изменений.

    Кудрин подчеркнул: «Мы стоим на пороге новой технологической революции. Казалось бы, мы об этом говорим уже давно, но, в общем, тот рывок, который произойдет в ближайшие 10-15 лет, он не будет похож ни на одно предыдущее десятилетие. Имеется в виду цифровые технологии и искусственный интеллект», передает РИА «Новости».

    Губернатор Томской области Владимир Мазур, выступая на той же сессии, отметил, что регион с его научно-образовательным потенциалом должен занять лидирующие позиции и стать технологическим центром Сибири в следующие десять лет.

    Он пояснил, что статус лидера должен строиться на технологическом лидерстве, росте инвестиций и создании добавленной стоимости в регионе. Мазур также отметил положительный демографический тренд и эффективную систему расселения и размещения производств, что поможет обеспечить развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин инициировал комплексные меры по обучению госслужащих и педагогов современным технологиям и искусственному интеллекту. Путин поручил утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. Искусственный интеллект будет создавать новые рабочие места, несмотря на то что он частично заменит людей.

    16 февраля 2026, 05:33 • Новости дня
    Посол России заявил о захвате Канадой самолета Ан-124 «Волга-Днепр»
    Посол России заявил о захвате Канадой самолета Ан-124 «Волга-Днепр»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разбирательство по делу о конфискации воздушного судна авиакомпании «Волга-Днепр» продолжается в канадских судебных инстанциях, Москва считает инцидент спланированной ловушкой, заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов.

    Вопрос с лайнером все еще решается в правовом поле, а стороной защиты выступает собственник борта, сказал дипломат, передает РИА «Новости».

    «Мы как государство не участвуем в данном разбирательстве и не можем комментировать юридические детали идущей судебной тяжбы», – сказал он.

    Глава дипмиссии добавил, что говорить о конкретных ответных шагах со стороны Москвы пока рано. Сначала необходимо дождаться, пока будут исчерпаны все правовые возможности внутри канадской юрисдикции.

    При этом посол подчеркнул, что Оттава намеренно заманила самолет, чтобы затем состряпать ложные основания для ареста. Степанов назвал такие действия незаконными и заявил, что воздушное судно должно быть безусловно возвращено законному владельцу.

    Россия заявляла, что арест самолета Ан-124 в Торонто – это акт пиратства.

    Компания «Волга-Днепр» подавала в суд на Канаду из-за действий с арестованным самолетом.

    В сентябре канадские власти начали техническую проверку конфискованного самолета.

    15 февраля 2026, 17:08 • Новости дня
    Медведев: Зеленский будет жить, пока разваливает Украину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Владимир Зеленский остается в живых до тех пор, пока разрушает свою страну.

    «Тут вошь с остекленевшими глазками произнесла: «Наш самый большой компромисс – что Путин и его друзья не в тюрьме». Ну тогда с нашей стороны ответ совсем прост. Зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404», – отметил Медведев в Max.

    2 февраля Медведев заявил, что территориальный вопрос является самым сложным в урегулировании ситуации на Украине.

    Ранее зампред Совбеза России сравнил перспективы Зеленского с судьбой героев Михаила Булгакова, заявив, что исход уже предрешен и изменить ситуацию невозможно. «Знаете, как сказал один известный киевлянин, «Аннушка уже пролила масло». И значит, головы ему не сносить», – сообщил он.

    15 февраля 2026, 15:30 • Видео
    Европа нашла в США корень своих бед

    Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    16 февраля 2026, 11:15 • Новости дня
    Контр-адмирал Коваленко избежал колонии за хищение почти 600 млн рублей
    Контр-адмирал Коваленко избежал колонии за хищение почти 600 млн рублей
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский гарнизонный суд признал отставного контр-адмирала Николая Коваленко виновным в крупном мошенничестве, однако освободил его от отбывания наказания по состоянию здоровья.

    Коваленко, который также является кандидатом технических наук, получил четыре года и шесть месяцев колонии общего режима за хищение бюджетных средств, передает ТАСС.

    Его обвиняли в организации преступной схемы, ущерб от которой составил 592 млн рублей. Однако реального срока осужденный избежал благодаря медицинским показаниям.

    В январе Московский гарнизонный военный суд начал слушания по делу полковника Юрия Захаренко и подполковника Михаила Баранова, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями при гособоронзаказе на 300 млн рублей.

    16 февраля 2026, 10:07 • Новости дня
    Каллас получила премию за «поджатые губы и надутые щеки»
    Каллас получила премию за «поджатые губы и надутые щеки»
    @ YOAN VALAT/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета Politico выделила главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас и генсека НАТО Марка Рютте по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

    Газета Politico присудила необычные «награды» участникам Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости».

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас получила премию за худший «покерфейс» – издание отметило, что она не смогла скрыть свое скептическое отношение к заявлениям постпреда США при ООН Майка Уолтца. В публикации говорится: «Поджатые губы и надутые щеки – реакция Каллас быстро набрала популярность в Сети, став символом раздражения, которое американцы вызывают у Европы».

    Кроме того, Каллас удостоилась награды за один из двух «Самых крупных споров», также связанных с Уолтцем. Генсек НАТО Марк Рютте получил премию за самые странные истории: он рассказал о встрече с украинским псом Патроном, заявляя, что посмотрел ему в глаза, и тот якобы «сказал», что Украина никогда не сдастся. Politico отмечает, что «телепатия любителей животных от Рютте (говорил ли он всерьез или нет) звучала просто странно».

    Среди других лауреатов – президент Финляндии Александр Стубб, удостоенный премии за «Самое большое повышение самооценки» за продажу своей книги на саммите. Премьер Италии Джорджа Мелони получила награду за «Самое заметное проявление неуважения», пропустив мероприятие, а госсекретарь США Марко Рубио – за «Самые бурные овации».

    Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 13 по 15 февраля и собрала в столице Баварии ведущих политиков и дипломатов Европы и мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство глав внешнеполитических ведомств Евросоюза покинули Мюнхен до неформальной встречи с Кайей Каллас.

    Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон перебила вице-премьера Чехии Петра Мацинку на панельной дискуссии, когда он начал говорить о Дональде Трампе и ЛГБТ (движение запрещено в России как экстремистское).

    16 февраля 2026, 01:50 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Конфуз Макрона на Мюнхенской конференции обнажил разрыв в ЕС
    Berliner Zeitung: Конфуз Макрона на Мюнхенской конференции обнажил разрыв в ЕС
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Неловкая сцена между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем на Мюнхенской конференции выявила глубокие разногласия между Францией и Германией, пишет Berliner Zeitung.

    В Сети была опубликована видеозапись, на которой Макрон несколько раз пытается поприветствовать канцлера Германии, но тот не отвечает на его жесты и, похоже, игнорирует французского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.

    Издание подчеркивает, что Европа после нескольких дней на конференции выглядит растерянной: Франция представляется «хромой уткой», а у Германии отсутствует четкая стратегия.

    По мнению автора материала, события последних лет показали, что европейские страны оказались в положении аутсайдеров, особенно на фоне конфликта на Украине, где лидеры ЕС не участвуют в ключевых переговорах.

    В статье отмечается, что внутренний разлад в Европе сопровождается падением поддержки прежнего курса среди населения. Автор публикации указывает, что политика руководства ЕС в последние годы сводится к постоянному увеличению военных расходов и наращиванию вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Мерц решил углубить сотрудничество Германии с Италией на фоне разногласий с Францией по торговой политике ЕС и отношениям с США. Также СМИ заявили, что глава немецкого правительства намерен отомстить Макрону из-за провала конфискации российских активов, что может ударить по единству Евросоюза.

    16 февраля 2026, 09:07 • Новости дня
    Жертвой амурского тигра в Приморье оказался молодой моряк

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Погибший в результате нападения амурского тигра в Приморском крае работал на флоте и гостил дома, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Погибшему было 23 года, инцидент случился в 20 км от села Извилинка, указал собеседник ТАСС.

    Накануне вечером приятели поехали в лес, чтобы пополнить запасы еды на докормочной площадке. Напарники разделились, после чего один из них обнаружил растерзанное тело друга и связался с его семьей.

    Источник добавил, что погибший мужчина не был охотником, он приехал домой к родителям между рейсами в отпуск.

    Напомним, при нападении амурского тигра в Приморском крае погиб мужчина. После этого в районе, где произошел инцидент, появились патрули полиции.

    15 февраля 2026, 16:01 • Новости дня
    Президент Польши заявил о намерении получить собственное ядерное оружие

    Президент Польши Навроцкий заявил о намерении создать собственное ядерное оружие

    Президент Польши заявил о намерении получить собственное ядерное оружие
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польша должна идти по пути получения собственного ядерного оружия, заявил президент страны Кароль Навроцкий.

    Навроцкий в интервью телеканалу Polsat News отметил, что является «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту», особенно в условиях, когда страна, по его словам, «находится на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России, передает РБК.

    Навроцкий подчеркнул: «Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу».

    В ноябре глава польского МИД Радослав Сикорский высказался против предложения о размещении ядерного оружия в Польше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда предлагал сотрудничество с Францией и США для включения страны в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия. Дуда призывал США переместить ядерное оружие на территорию Польши.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости стремления страны к доступу к ядерному и другим неконвенциональным видам оружия.

    16 февраля 2026, 08:13 • Новости дня
    Умерла актриса Людмила Солоденко
    Умерла актриса Людмила Солоденко
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На 77-м году жизни скончалась актриса Людмила Солоденко, широкому зрителю она известна по фильмам «Кин-дза-дза» и «ТАСС уполномочен заявить».

    Солоденко скончалась еще 13 февраля, передает ТАСС.

    Она уроженка Одессы, родилась там 4 сентября 1949 года.

    Солоденко окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Какое-то время она трудилась в должности солистки Эстрадного оркестра Эдди Рознера. Там она выступала под сценическим псевдонимом Лона Лонг.

    Ранее умер французский композитор и мультиинструменталист Мишель Порталь, ему было 90 лет.

    16 февраля 2026, 10:24 • Новости дня
    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, а также атаке дронов, над городом системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram-канале, что Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, а также атаке дронов, над городом системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. По словам губернатора, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме.

    В Белгородском округе в результате атак 15 дронами, из которых 12 были сбиты или подавлены, в селе Никольское пострадал мужчина, его госпитализировали, поврежден автомобиль. В селе Драгунское поврежден объект инфраструктуры, в селе Таврово – четыре автомобиля, частный дом, две постройки и линия электропередачи.

    В Борисовском округе по ряду населенных пунктов совершены атаки пятью дронами, два из которых сбиты, в хуторе Никольский поврежден автомобиль. Над Валуйским округом сбит дрон, повреждений нет. В Волоконовском округе FPV-дроны повредили частный дом и грузовой автомобиль, четыре дрона были подавлены.

    В Грайворонском округе по различным селам и городу Грайворон совершены атаки 20 дронами, шесть из которых сбиты. Сообщается о повреждении частных домов, автомобилей, хозяйственных построек, линии электропередачи и социального объекта. В Краснояружском округе выпущено 15 боеприпасов, нанесены удары 16 дронами, 20 подавлены, последствий нет.

    В поселке Ракитное поврежден частный дом в результате атаки дронов. В Шебекинском округе выпущен один боеприпас и совершена атака 23 дронами, 13 сбиты и подавлены. Повреждены коммерческие и инфраструктурные объекты, частные дома, автомобили, линии электропередачи, часть жителей осталась без электричества. Аварийные бригады начнут восстановление после согласования с Минобороны России.

    Ранее в понедельник Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку, в результате самого масштабного удара были повреждены энергетические объекты. Электроснабжение удалось восстановить менее чем за три часа.

    Губернатор Александр Богомаз сообщил, что за 12 часов отражения атаки было сбито более 170 беспилотников самолетного типа.

    15 февраля 2026, 15:30 • Новости дня
    Клебо стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпийских игр
    Клебо стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпийских игр
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо впервые в истории зимних Олимпиад завоевал девять золотых медалей, опередив всех предыдущих чемпионов.

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, завоевав девятую золотую медаль, передает РИА «Новости». В воскресенье сборная Норвегии с Клебо победила в мужской эстафетной гонке, а ранее на этих Играх в Италии Клебо стал первым в спринте, скиатлоне и гонке на 10 км с раздельным стартом.

    Клебо – единственный спортсмен, которому удалось выиграть девять золотых наград на зимних Олимпиадах. Ранее он становился трехкратным чемпионом Игр 2018 года в Пхенчхане и дважды выигрывал золото на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

    Лыжник также является пятикратным обладателем Кубка мира, пятнадцатикратным чемпионом мира и пятикратным победителем «Тур де Ски». До Клебо рекорд принадлежал норвежцам Марит Бьорген, Бьерну Дели и биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену, каждый из которых выигрывал по восемь олимпийских золотых медалей за карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии.

    15 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    США задержали танкер Veronica III с иранской нефтью
    США задержали танкер Veronica III с иранской нефтью
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные задержали в Индийском океане танкер Veronica III под флагом Панамы, который находился в санкционном списке за перевозку иранской нефти, сообщил Пентагон.

    Американские военные задержали нефтяной танкер Veronica III в Индийском океане, передает «Российская газета». Пентагон сообщил, что операция прошла в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США и сопровождалась публикацией видеозаписи захвата.

    В ведомстве уточнили, что судно пыталось обойти так называемый карантин, введенный президентом США Дональдом Трампом. «Мы отслеживали его от Карибского моря до Индийского океана, сократили расстояние и остановили», – заявили в Пентагоне. Американская сторона утверждает, что операция прошла без инцидентов.

    Танкер Veronica III был построен в 2006 году и ходит под флагом Панамы. Последний раз судно передавало данные о местоположении 67 дней назад, находясь в Балтийском море. В декабре 2024 года Veronica III и ряд других судов были внесены США в санкционный список за участие, по их данным, в поставках десятков млн баррелей нефти для Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили и досмотрели судно в Индийском океане за нарушение карантинного режима для подсанкционных кораблей.

    Супертанкер Sophia под флагом Панамы был возвращен венесуэльским властям после того, как ранее числился среди судов, захваченных американскими военными.

    16 февраля 2026, 11:38 • Новости дня
    Telegram заблокировал сотни тысяч каналов за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация мессенджера Telegram ограничила доступ к 238,8 тыс. ресурсов, нарушающих политику платформы, это максимальный показатель с конца января.

    За 15 февраля под ограничения попали 238,8 тыс. сообществ, передает ТАСС.

    Предыдущий всплеск активности модераторов наблюдался 23 января, когда блокировке подверглись более 300 тыс. ресурсов.

    К 16 февраля, с начала 2026 года меры приняты в отношении 7,254 млн групп.

    Анализ данных показывает существенный рост масштабов модерации контента. За 2025 год администрация устранила почти в 2,7 раза больше нарушителей, чем в 2024 году, удалив свыше 44 млн каналов.

    В ноябре мессенджер заблокировал более 500 тыс. групп и каналов за один день.

    16 февраля 2026, 10:35 • Новости дня
    В Нидерландах заявили о возможности взломать F-35 «как iPhone»
    В Нидерландах заявили о возможности взломать F-35 «как iPhone»
    @ Nicolas Economou/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бортовые компьютерные системы новейших американских боевых самолетов F-35 можно перепрограммировать для установки стороннего оборудования в обход официальных каналов разработчика, заявил глава Минобороны Нидерландов Гийс Туйнман.

    Взлом защиты истребителя в случае отказа США от его обслуживания возможен, сказал Туйнман, пишет The War Zone.

    Чиновник отметил, что иностранные заказчики обеспокоены зависимостью от Вашингтона и ищут альтернативные пути модернизации техники.

    «Если вы все же хотите провести модернизацию, я скажу то, чего не должен говорить: вы можете сделать джейлбрейк (взлом – прим. ВЗГЛЯД) F-35 точно так же, как iPhone», – сказал Туйнман.

    Попытка кустарного вмешательства в облачные системы ALIS или ODIN приведет к конфликту с производителем Lockheed Martin. Даже при успешном взломе ПО самолеты быстро потеряют боеспособность без поставок запчастей и доступа к полетным данным.

    Ранее в Бельгии объявили о планах закупить у США 11 дополнительных истребителей F-35A.

    До этого Пентагон заказал у компании Lockheed Martin дополнительно 126 истребителей F-35.

    15 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    Политолог объяснил задержание экс-министра энергетики Украины Галущенко

    Политолог Лизан: Галущенко не повезло выбыть из «списка неприкасаемых»

    Политолог объяснил задержание экс-министра энергетики Украины Галущенко
    @ Olivier Hoslet/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вполне вероятно, что на Украине начала меняться конфигурация властных отношений, из-за чего экс-министр энергетики Герман Галущенко выбыл из «списка неприкасаемых». Впрочем, в сенсационном деле Тимура Миндича он наверняка замешан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее на Украине был задержан экс-министр энергетики страны Герман Галущенко.

    «Герман Галущенко – незаурядное лицо в украинской политике. В первую очередь нам доподлинно известно, что его имя упоминается на скандально известных пленках Тимура Миндича. И это не случайно, ведь без экс-министра энергетики столь масштабная коррупционная схема попросту не могла работать», – сказал политолог Иван Лизан.

    «Соответственно, вполне вероятно, что он также получал откаты с тех или иных случаев воровства. Суммы, скорее всего, немалые. Вопрос состоит лишь в том, почему его так долго не трогали. На мой взгляд, все дело во внутренних договоренностях украинского руководства со следователями НАБУ. Какие-то связи у офиса Владимира Зеленского с этой структурой все же имеются», – подчеркивает он.

    «Кроме того, не похоже, что Галущенко пытался сбежать с Украины. Все-таки поезд – это не тот вид транспорта, который используется для «скрытных вылазок» за границу. Допускаю, что речь идет о плановом выезде, информация о котором, впрочем, могла подсказать НАБУ в какое время и место стоит отправить людей, чтобы задержать экс-главу ведомства», – уточняет собеседник.

    «Соответственно, главная причина задержания, на мой взгляд, заключается в перераспределении сил в украинской власти. Впрочем, точных изменений, создавших данный прецедент, мы, вероятно, узнаем нескоро. Но важно отметить, что местные «князьки» не особо охотно покидают насиженные места и стараются держаться за них до последнего», – акцентирует эксперт.

    «Просто кому-то из них везет оказаться в нужных «списках неприкасаемых», а кому-то – нет. Главная «крыса», которая до сих пор с тонущего корабля так и не сбежала, бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, до сих пор находится в республике, и уходить не планирует. Поэтому Галущенко, скорее всего, попросту не повезло», – заключил Лизан.

    Ранее на Украине был задержан экс-министр энергетики страны Герман Галущенко. По информации Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), бывший чиновник в момент работы следователей пытался пересечь границу страны. Известно, что соответствующие действия были предприняты структурой в рамках операции «Мидас».

    Речь идет о разоблачении коррупции в компании «Энергоатом», о которой НАБУ отчитывалось в ноябре. Тогда же было проведено большое количество обысков, в том числе и на объектах, принадлежащих Галущенко. Основным организатором схемы следствие называло предпринимателя Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского.

    По версии НАБУ, Миндич возглавлял группу, которая выстроила коррупционную схему в «Энергоатоме». К ней также могли быть причастны  советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и другие должностные лица. Следствие утверждало, что участники группы получали откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов, а затем легализовывали деньги через офис в центре Киева и сеть компаний-нерезидентов.

    16 февраля 2026, 03:58 • Новости дня
    Посол Степанов предостерег Канаду от конфискации дипсобственности России
    Посол Степанов предостерег Канаду от конфискации дипсобственности России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная конфискация российской дипломатической собственности Канадой приведет к разрыву дипломатических отношений между двумя странами, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

    «Конфискация нашей дипсобственности означала бы разрыв дипотношений», – приводит слова Степанова РИА «Новости».

    Степанов также отметил, что в Канаде звучат призывы к подобным мерам со стороны радикально настроенных общественных деятелей на фоне напряженной политической обстановки между двумя государствами.

    Он подчеркнул, что российская сторона сохраняет надежду на то, что до разрыва отношений дело не дойдет. Дипломат подчеркнул готовность Москвы к любому развитию ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Степанов заявлял, что ответные меры России проработаны «на любой сценарий». Западу, в том числе Канаде, нужно «дважды подумать», в их ли интересах такая конфискация, заявил он.

    Российские войска освободили сумскую Покровку и Миньковку в ДНР
    Лукашенко: Следующие президенты Белоруссии не отойдут от России
    Канада дважды отказала России в экстрадиции нациста Гуньки
    Швеция задумалась о переходе на евро из-за геополитики
    Немецкий ледокол сломался при расчистке льда для танкера с СПГ
    Немецкие и чешские биатлонистки отравились бургерами в Милане
    Падения льда и снега с крыш за неделю унесли жизни девяти человек

    БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов

    Желание США контролировать все мировые финансовые потоки приводит к обратному результату. Объединение БРИКС все больше движется к созданию независимой от доллара платежной системы. Как может быть устроена эта структура, какие преимущества она даст России – и почему тем не менее о создании общей валюты БРИКС речь более не идет? Подробности

    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

    Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается? Подробности

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Как Финляндия предала поверивших в нее россиян

    «Мы намерены забыть о Финляндии навсегда... Мы никогда не поедем обратно в страну, которая нас предала». Такими словами граждане России, которым удалось продать свою недвижимость в Финляндии, сегодня проклинают финские власти. Десятки тысяч россиян обмануты этой страной и стали объектом преследования по национальному признаку. Как и почему такое произошло? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Русская зима – наша культурная доминанта

      Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Японию готовят к войне с Россией и Китаем

      Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Русский Север хранит время

      Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    • Эрдоган подарит Турцию сыну

      Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по-серьезному, с самоотдачей.

    • На переговорах по Украине прорыв, считают в США

      Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих

      Четвертая неделя Великого поста – важный духовный рубеж на пути к Пасхе, когда верующие уже прошли половину постного пути. В 2026 году она приходится на особые даты и связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника – святого, чье учение о духовном восхождении занимает центральное место в богослужебной традиции. В этот период сохраняются строгие ограничения в питании, действует особый календарь трапез, а богослужения помогают сосредоточиться на внутренней работе и подготовке к Светлому Христову Воскресению.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
