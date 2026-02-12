Путин распорядился повысить квалификацию учителей и чиновников в ИИ

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин рекомендовал Сбербанку, совместно с РАНХиГС и платформой «Россия – страна возможностей», организовать обучение чиновников федерального и регионального уровней по вопросам влияния технологических изменений на экономику и рынок труда. Перечень соответствующих поручений был опубликован на сайте Кремля по итогам заседания Государственного Совета, прошедшего 25 декабря 2025 года.

Организацию курсов возложили на руководителей этих структур: главу Сбербанка Германа Грефа, генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Андрея Бетина и ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова. Им предстоит подготовить первый доклад о ходе работы до 15 июля 2026 года, в дальнейшем отчеты будут предоставляться ежегодно.

В отдельном поручении президент распорядился включить в образовательные и профессиональные стандарты России компетенции по использованию технологий искусственного интеллекта. Как следует из документа, подготовленного после заседания Госсовета, кабмин должен внести соответствующие изменения в учебные программы, а также разработать с участием работодателей новые программы повышения квалификации для специалистов различных отраслей.

Доклад о выполнении этих поручений правительство представит до 15 июля 2026 года, затем отчеты будут предоставляться ежеквартально. Ответственными за реализацию назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, Путин поручил обеспечить повышение квалификации в области информационных технологий и искусственного интеллекта для педагогов. В процесс должны быть вовлечены технологические компании. Доклад по этому вопросу премьер-министр должен представить до 1 сентября 2026 года, далее отчеты будут готовиться ежегодно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление.

В России до конца 2026 года планируют запустить единую цифровую платформу для агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с применением искусственного интеллекта.

Владимир Путин призвал объединить усилия государства и бизнеса для создания центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект.