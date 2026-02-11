Белоруссия назвала представителя на заседании Совета мира

Белоруссия озвучила имя представителя на заседании Совета мира

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение посетить первое заседание Совета мира в США 19 февраля. Однако, как пояснила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, приглашение поступило поздно и рабочий график Лукашенко уже был расписан на это время, пишет РИА «Новости».

По словам Эйсмонт, «мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить». Она добавила, что в Вашингтоне Белоруссию будет представлять министр иностранных дел Максим Рыженков, который хорошо знаком с тематикой участия страны в Совете мира, а также с вопросами региональной обстановки и двусторонних белорусско-американских отношений.

По словам Эйсмонт, американская сторона уже получила официальное уведомление о том, что Белоруссию в Совете мира представит глава МИД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоруссия вошла в расширенный список стран-учредительниц Совета мира, учрежденного по инициативе президента США Дональда Трампа.

Ранее Лукашенко 20 января объявил о подписании документа о присоединении страны к Совету мира и подчеркнул отсутствие необходимости уплаты взноса на первых этапах. Также он назвал полной ложью сообщения о том, что для вступления в Совет мира якобы требуется внести миллиард долларов.