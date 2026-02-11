Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.3 комментария
Токаев назначил дату референдума по новой Конституции Казахстана
Токаев назначил референдум по новой Конституции Казахстана на 15 марта
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума по новой Конституции страны 15 марта 2026 года.
В документе отмечается, что на голосование будет вынесен проект новой Конституции, опубликованный в СМИ 12 февраля, передает ТАСС.
В тексте указа содержится следующий вопрос для голосования: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».
В конце января на заседании профильной комиссии в Казахстане презентовали первый проект новой Конституции, включающий преамбулу, 11 разделов и 95 статей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в Казахстане решили почти полностью переписать Конституцию.