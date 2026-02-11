Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Президент ЦАР запланировал встречу с Путиным в Москве
Президент ЦАР Туадера объявил о намерении встретиться с Путиным в Москве
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера сообщил о планах по визиту в Москву и встрече с российским лидером.
Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера рассказал о своих намерениях посетить Россию. В ходе интервью RT он отметил, что рассчитывает на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
«Вскоре, возможно, я буду в Москве на встрече с президентом (РФ Владимиром – ред.) Путиным», – заявил Туадера в интервью. Другие детали планируемой поездки пока не уточняются.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Фостеном-Арканжем Туадерой и поздравил его с победой на выборах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Туадера 19 января был признан победителем президентских выборов в Центральноафриканской Республике, набрав почти 78% голосов.
До этого президент ЦАР не исключил приобретения российского вооружения и назвал успешной работу российских инструкторов в стране.