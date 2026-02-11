Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.3 комментария
Швыдкой объяснил уход Богомолова с поста ректора МХАТ
Швыдкой: У Богомолова были веские основания покинуть пост ректора МХАТ
Решение режиссера Константина Богомолова обратиться к министру культуры России с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ связано с вескими основаниями, заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Он отметил, что Богомолов является очень умным и талантливым человеком, а если он решился на такой шаг, значит у него были веские на то основания, передает РИА «Новости».
Швыдкой также процитировал строки из стихотворения Бориса Пастернака: «Но пораженья от победы ты сам не должен отличать». Он выразил уверенность, что у Богомолова впереди хорошее будущее.
Напомним, Богомолов отказался от должности ректора Школы-студии МХАТ.
Ранее выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.