ФСБ показала задержание соучастника покушения на офицера в Крыму

ФСБ опубликовала видео задержания агента ГУР МО Украины в Крыму

Tекст: Вера Басилая

ФСБ раскрыла подробности предотвращения покушения на офицера Министерства обороны России в Крыму, сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, покушение готовилось по заданию украинских спецслужб, а исполнители планировали заложить взрывное устройство под автомобиль Kia Optima. На опубликованных кадрах показано, как предмет лежит у дверей машины, а затем продемонстрированы детали самодельной бомбы – среди них аккумулятор для телефона и провода от мобильного устройства.

В ходе спецоперации ФСБ также задержала предполагаемого соучастника преступления, проживающего в Крыму. Нарушитель был задержан у себя дома, после чего его доставили в отделение на спецтранспорте.

Кроме того, ФСБ показала видеозапись с ликвидированным агентом ГУР Минобороны Украины, который планировал взорвать российского военного. На видео представлены кадры с телом злоумышленника, рядом с которым лежит граната.

В ведомстве уточнили, что организатором теракта являлся сотрудник украинской разведки Рустем Фахриев. Один из его пособников, житель Крыма, задержан и уже арестован.

