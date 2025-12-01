По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
ФСБ показала задержание соучастника покушения на офицера в Крыму
ФСБ опубликовала видео задержания агента ГУР МО Украины в Крыму
ФСБ показало видео задержания в Крыму соучастника попытки покушения на офицера Минобороны России, для которого была подготовлена самодельная бомба с элементами от мобильных устройств.
ФСБ раскрыла подробности предотвращения покушения на офицера Министерства обороны России в Крыму, сообщает РИА «Новости».
По данным ведомства, покушение готовилось по заданию украинских спецслужб, а исполнители планировали заложить взрывное устройство под автомобиль Kia Optima. На опубликованных кадрах показано, как предмет лежит у дверей машины, а затем продемонстрированы детали самодельной бомбы – среди них аккумулятор для телефона и провода от мобильного устройства.
В ходе спецоперации ФСБ также задержала предполагаемого соучастника преступления, проживающего в Крыму. Нарушитель был задержан у себя дома, после чего его доставили в отделение на спецтранспорте.
Кроме того, ФСБ показала видеозапись с ликвидированным агентом ГУР Минобороны Украины, который планировал взорвать российского военного. На видео представлены кадры с телом злоумышленника, рядом с которым лежит граната.
В ведомстве уточнили, что организатором теракта являлся сотрудник украинской разведки Рустем Фахриев. Один из его пособников, житель Крыма, задержан и уже арестован.
ФСБ заявила о ликвидации агента ГУР МО Украины, который готовил взрыв автомобиля с одним из старших офицеров Минобороны России в Крыму.
Преступник был уничтожен во время попытки установить взрывчатку и оказании сопротивления сотрудникам ФСБ России.