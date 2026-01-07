В гостинице Сочи отравились 20 юных регбистов

Прокуратура сообщила об отравлении юных регбистов в гостинице Сочи

Tекст: Денис Тельманов

Двадцать юных спортсменов, приехавших на соревнования по регби, отравились в гостинице поселка Лоо Лазаревского района Сочи, передает РИА Новости. По данным прокуратуры Краснодарского края, среди пострадавших – дети в возрасте от десяти до двенадцати лет.

Всем детям и сопровождающим была оказана необходимая медицинская помощь на месте, госпитализация никому не потребовалась. Состояние здоровья пострадавших контролируется, медики продолжают наблюдение за детьми.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка по факту массового отравления. Прокуратура держит ситуацию на контроле и обещает принять меры в случае выявления нарушений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректора пансионата в Московской области отправили в СИЗО до 19 февраля 2026 года после массового отравления, в результате которого скончались шесть человек и пострадали более 40 постояльцев.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления детей в бассейне города Нерюнгри в Якутии, об этом сообщили в региональном СК.

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, завели после массового отравления в одном из махачкалинских кафе.