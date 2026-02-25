Власти Смоленской области обещали помочь семьям пострадавших от атаки ВСУ

Губернатор Анохин обещал помочь семьям погибших и раненых от атаки ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале, что семьи погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на производство минеральных удобрений «Дорогобуж» получат всю необходимую помощь от властей региона. Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал поддержку.

По данным губернатора, десять человек получили ранения, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Семь человек были госпитализированы в Сафоновскую и Дорогобужскую центральные районные больницы, еще трое с тяжелыми травмами доставлены в Смоленскую областную клиническую больницу.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и дежурят бригады скорой медицинской помощи. Пожар, возникший после атаки, удалось ликвидировать, сейчас ведется проливка небольших очагов тления. В Дорогобуж направлена бригада клинических психологов из Смоленска для оказания помощи родственникам пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников на химический завод в Смоленской области погибли семь гражданских лиц, а не менее десяти получили ранения.

Ранее жители Смоленской области рассказали, как пережили атаку беспилотников на предприятие.