При атаке ВСУ на химпредприятие в Смоленской области погибли семь человек

СК сообщил о гибели семи гражданских при атаке ВСУ на завод в Смоленской области
В результате атаки беспилотников на химический завод в Смоленской области погибли семь гражданских лиц, не менее десяти получили ранения, сообщили в Следственном комитете.
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту атаки на предприятие в Смоленской области по статье о террористическом акте.
По данным следствия, 25 февраля вооруженные формирования Украины применили не менее 30 беспилотников, оснащенных взрывными устройствами, для воздушной атаки на химический завод ПАО «Дорогобуж» в Дорогобужском районе, сообщает в Max Следственный комитет.
В результате атаки погибли семь гражданских лиц, не менее десяти получили ранения. Взрывами повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, а также специализированный автомобиль для тушения пожаров. Собственникам предприятия нанесен значительный имущественный ущерб.
СК России устанавливает личности представителей ВСУ, причастных к совершению этой атаки. Следственные действия продолжаются и направлены на привлечение виновных к ответственности.
Ранее губернатор Василий Анохин заявил, что украинские беспилотники атаковали предприятие ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области.