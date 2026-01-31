  • Новость часаReuters сообщило о гибели более 200 человек при обрушении шахты в ДРК
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США приревновали Британию к КНР
    Генпрокуратура России отправила в США ответ на иск о выплате «царских долгов»
    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск
    Путин сообщил о более 340 военных проектах с зарубежными странами
    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом
    Самолеты США и Британии провели час над морем у Крыма
    Дмитриев обвинил Каллас в подрыве мирного процесса по Украине
    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия не встраивается в тренды, а задает их

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    12367 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    4 комментария
    31 января 2026, 00:51 • Новости дня

    Файлы Эпштейна указали на попытки Гейтса тайно давать жене лекарства от ЗППП

    Файлы Эпштейна указали на попытки Гейтса тайно давать жене лекарства от ЗППП
    @ Pbg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В опубликованных минюстом США по делу Джеффри Эпштейна материалах обнаружили письма, которые свидетельствуют о попытках миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса тайно давать жене Мелинде лекарства от венерической инфекции после его интимных контактов на стороне.

    Согласно опубликованным материалам, Гейтс обращался к Эпштейну с просьбой помочь приобрести антибиотики для лечения венерических заболеваний, которые он получил в результате связей с девушками из России, передает РИА «Новости».

    Эпштейн в письме самому себе 18 июля 2013 года пишет о «помощи Биллу в получении препаратов, чтобы справиться с последствиями секса с русскими девушками, и содействия его тайным связям с замужними женщинами», а также о «просьбах предоставить аддералл», стимулятор концентрации внимания, «для турниров по бриджу». Эпштейн отметил, что является «врачом, но не имеет права выписывать рецепты».

    Кроме того, в переписке Эпштейн напоминает Гейтсу о просьбах уничтожить электронные письма, касающиеся венерической инфекции: «Вы затем умоляете меня удалить электронные письма, касающиеся вашего заболевания, передающегося половым путем (ЗППП), вашей просьбы предоставить вам антибиотики, чтобы вы могли тайно давать их Мелинде, и описания вашего пениса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США опубликовало новые материалы по делу финансиста Эпштейна. Для доступа к этим документам ввели возрастные ограничения. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что публикация новых материалов по делу завершена.

    Мелинда и Билл Гейтс развелись в 2021 году после 27 лет брака. После развода ее состояние оценивалось в сумму около 6,3 млрд долларов

    29 января 2026, 10:17 • Новости дня
    Назван источник финансирования уехавших в Израиль Пугачевой и Макаревича

    Матус: Пугачеву и Макаревича в Израиле финансирует экс-акционер ЮКОСа Невзлин

    Назван источник финансирования уехавших в Израиль Пугачевой и Макаревича
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предприниматель Андрей Матус сообщил, что бывший акционер компании ЮКОС Леонид Невзлин (внесен в список иноагентов) спонсирует Аллу Пугачёву, Андрея Макаревича (признан иноагентом в России), а также других известных артистов, которые покинули Россию и сейчас проживают в Израиле.

    Матус отметил, что творчество Пугачёвой и Макаревича перестаёт быть актуальным для российской аудитории. «Макаревич как бренчал на гитаре, так и бренчит в своей тусовке. Но это никому не интересно, и это существует только в их кодле... Макаревич собирал какие-то площадки в Израиле? Нет. В Европе? Нет. Скоро вы все о них начнёте забывать. Они теряют свою аудиторию. Как только они потеряют её окончательно или дойдут до критической точки, Леонид Борисович перестанет их финансировать. Полное забвение», – заявил он, передает RT.

    Кроме того, предприниматель считает, что Невзлин поддерживает и других артистов, уехавших из России, таких как Максим Галкин (признан иноагентом в России), Семён Слепаков (признан иноагентом в РФ) и группа «Би-2».

    В понедельник продюсер Евгений Бабичев сообщил, что Пугачева может выступить на фестивале Вайкуле в Юрмале.

    В декабре Макаревич и его жена Эйнат Кляйн организовали продажу вина, изготовленного из винограда, собранного в районе еврейского поселения Бейт-Эль, находящегося на палестинской территории.

    В октябре в Госдуме поддержали требование россиян ужесточить меры против иноагентов.

    Комментарии (14)
    28 января 2026, 21:42 • Новости дня
    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»

    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера Бекмамбетова

    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти объявили электронные торги по продаже исторического особняка, изъятого у режиссера Тимура Бекмамбетова, с обязательством реставрации здания.

    Особняк XIX века на улице Марджани в Вахитовском районе центра Казани, который был изъят у режиссера Тимура Бекмамбетова по решению суда, будет реализован на электронном аукционе, передает ТАСС.

    Начальная цена лота составляет 9,3 млн рублей, шаг аукциона – 466 тыс. рублей. Здание, известное как Дом Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой и построенное в 1873 году, признано объектом культурного наследия регионального значения. Общая площадь помещений превышает 200 квадратных метров.

    Победитель аукциона, помимо выплаты стоимости покупки, должен будет провести восстановительные работы, оцененные в 91,8 млн рублей.

    Торги организованы на основании решения Вахитовского районного суда Казани. Иск был подан прокуратурой после проверки, показавшей, что памятник архитектуры содержался бесхозяйственно. После пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены только противоаварийные мероприятия, а полноценная реставрация не началась. По состоянию на май 2025 года здание находилось в состоянии консервации.

    В решении суда отмечается, что Бекмамбетов, являвшийся ответчиком по делу, не предпринимал мер по сохранению объекта, и его бездействие носило систематический характер. Как сообщал «Царьград», режиссер стал одним из первых деятелей культуры, покинувших Россию после начала специальной военной операции.

    Тимур Бекмамбетoв – российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, известный как создатель блокбастеров «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор», а также новогодней серии фильмов «Ёлки».

    Ранее суд в Казани лишил прав на жилье собственника квартиры из-за нарушений спокойствия и безопасности соседей, и квартира будет продана на торгах.  До этого активы компаний «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг» в Адыгее, принадлежавшие Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выставили единым лотом за 3,97 млрд рублей.


    Комментарии (2)
    30 января 2026, 20:20 • Видео
    У немцев закончились деньги на Украину

    Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 21:56 • Новости дня
    Актер из «Реальных пацанов» скончался на 47-м году жизни
    Актер из «Реальных пацанов» скончался на 47-м году жизни
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Андрей Бур, известный по сериалу «Реальные пацаны», ушел из жизни в возрасте 46 лет.

    Актер Андрей Бур, известный по сериалу «Реальные пацаны» и фильму «Полицейский с Рублевки-3», скончался на 47-м году жизни, передает «МК» со ссылкой на данные портала «Кино-Театр. Ру». Известно, что артист ушел из жизни 16 января в Москве. О причинах смерти информация не раскрывается.

    Бур дебютировал в кинематографе в 2013 году и с тех пор снялся в пятидесяти проектах. Среди наиболее заметных работ актера – роли в таких картинах и сериалах, как «Танго мотылька», «Другой майор Соколов», «Последний мент», «Озабоченные, или Любовь зла», «Чисто московские убийства», «Доктор Рихтер», «Ивановы-Ивановы», «Черная лестница», «Бихэппи» и «Елки последние».

    В девятом сезоне «Реальных пацанов» Андрей Бур сыграл бармена, а в «Полицейском с Рублевки-3» – сотрудника патрульно-постовой службы. За свою карьеру он оставил заметный след в российском кино и телевизионных проектах.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Галкин с детьми оказался среди горящих отелей в Куршевеле
    Галкин с детьми оказался среди горящих отелей в Куршевеле
    @ @jspringis/via REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин (признан иноагентом в России) вместе с детьми оказался среди горящих отелей на элитном курорте Куршевель во французских Альпах.

    На видео, опубликованных Галкиным в соцсетях 28 января, видны объятые пламенем здания, передает «Фонтанка».

    «У нас в Куршевеле пожар. Горит отель Les Grandes Alpes. С вечера горит – не могут потушить. Вот такой кошмар. Уже эвакуировали отель Lana и тот отель, который ниже», – рассказал он.

    Галкин отдыхает в Куршевеле вместе с двумя детьми – Лизой и Гарри.

    Ранее сообщалось, что сильный пожар, вспыхнувший во вторник вечером в пятизвездочном отеле Grandes Alpes на курорте Куршевель, до сих пор не удалось полностью потушить.

    Комментарии (8)
    29 января 2026, 09:16 • Новости дня
    Изъятый у Бекмамбетова особняк в Казани выставили на аукцион

    Tекст: Дарья Григоренко

    Здание Дома Багаутдиновой в Казани, изъятое у режиссера Тимура Бекмамбетова в 2025 году, выставлено на аукцион с начальной ценой 9,3 млн рублей.

    Особняк в Казани, который ранее принадлежал режиссеру Тимуру Бекмамбетову, выставят на аукцион. Речь идет о Доме Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой, построенном в 1873 году и признанном объектом культурного наследия. Здание располагается на улице Шигабутдина Марджани, дом 44, и включает пять помещений общей площадью 204,2 кв. м, передает РИА «Новости».

    По данным документов, начальная цена продажи составляет 9 млн 323 тыс. 465,7 рубля, шаг аукциона – 5% или 466 тыс. 173 рубля. Новый владелец будет обязан провести работы по сохранению исторического объекта, стоимость которых оценивается в 91 млн 777 тыс. 810 рублей. Прием заявок продлится до 17:00 26 февраля, а сам аукцион назначен на 3 марта.

    Летом 2025 года Вахитовский районный суд Казани удовлетворил иск районного прокурора и изъял особняк у Бекмамбетова за бесхозяйственное содержание. В материалах отмечается: «По состоянию на 14 мая 2025 года здание не используется, находится в законсервированном состоянии, ремонтно-реставрационные работы не проводятся». Решение суда было вынесено заочно, сам режиссер на заседании не присутствовал.

    Накануне власти объявили электронные торги по продаже исторического особняка, изъятого у режиссера Тимура Бекмамбетова, с обязательством реставрации здания.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 14:25 • Новости дня
    Долина пришла на прощание с режиссером Олейниковым в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    В траурном зале Троекуровского кладбища в Москве коллеги и близкие прощаются с режиссером, продюсером, членом Академии российского телевидения (АРТ) Александром Олейниковым, попрощаться с ним пришла певица Лариса Долина.

    Певица Лариса Долина пришла проститься с режиссером и продюсером Александром Олейниковым на Троекуровское кладбище в Москве, передает РИА «Новости».

    В траурном зале, где проходит церемония прощания, собрались родные, близкие и коллеги покойного. Гроб с телом установлен в центре зала, рядом портрет Олейникова, вокруг – венки и цветы от представителей Первого канала, Академии российского телевидения и других организаций.

    Как отмечает ТАСС, на церемонию пришли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, певец Дмитрий Маликов, режиссеры Ренат Давлетьяров, Александр Стриженов, Игорь Угольников, Федор Бондарчук, продюсер Андрей Калинкин и другие известные деятели кино и телевидения.

    Александр Олейников скончался ночью 24 января на 61-м году жизни. Его дочь Дарья сообщала, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Похороны пройдут сегодня на Троекуровском кладбище.

    Олейников был одной из заметных фигур российского телевидения: работал на телевидении с 1985 года, возглавлял разные проекты на телеканале «Россия», с 2006 по 2012 год был генеральным продюсером ТВЦ. Кроме того, он выступал соведущим в «Вечернем Урганте» и создавал сериалы, в том числе «Художник».

    Продюсер и режиссер Александр Олейников скончался внезапно ночью у себя дома на 61-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 10:25 • Новости дня
    Умер актер из сериала «Морские дьяволы» Смородин

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Калуге скоропостижно скончался Валерий Смородин, один из ведущих актеров Калужского драматического театра, игравший в ряде сериалов, включая «Морские дьяволы».

    «Нас постигла тяжелая утрата: скоропостижно скончался один из ведущих актеров Калужского драмтеатра Валерий Леонидович Смородин», – говорится в заявлении театра, передает РИА «Новости».

    Смородин родился в 1961 году на Алтае и начал трудовой путь трактористом в колхозе, после чего переехал в Москву, где поступил в Государственное музыкальное училище им. Гнесиных. С 1990 года он работал в Калужском драмтеатре, однако во второй половине девяностых был вынужден временно уйти в коммерцию из-за сложной экономической ситуации. В 2009 году он вновь вернулся на театральную сцену.

    В 2021 году Валерий Смородин стал одним из первых обладателей звания «Заслуженный артист Калужской области». Коллеги отмечают его как человека с невероятным обаянием, доброй душой и актера большого таланта.

    В последние дни артист с энтузиазмом приступил к репетициям новой роли капитана Бернардо в классической испанской комедии, однако этим планам не суждено было осуществиться. В день смерти Смородин еще выходил на сцену, где исполнял роль Василия Шуйского в драме «Борис Годунов».

    Помимо театра, Валерий Смородин снимался в ряде телесериалов, среди которых «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Истребители. Битва за Крым» и «Живой».

    Ранее сообщалось, что актер театра и кино Владимир Ермилов, сыгравший в культовом фильме «Брат» и популярных сериалах «Тайны следствия» и «Бандитский Петербург», скончался на 67-м году жизни.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 04:30 • Новости дня
    Глава офиса ВОЗ в России рассказал об оценках врачами возможностей «Оземпика»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев. заявил о признании «Оземпика» важной частью терапии ожирения при условии комплексного подхода и соблюдении мер безопасности, а также отметил риски бесконтрольного приёма при отсутствии прямых показаний к использованию.

    ВОЗ видит потенциал препаратов класса глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), включая «Оземпик», как значимого элемента медикаментозного лечения ожирения, однако глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев подчеркнул, что эти лекарства не решают проблему ожирения в глобальном масштабе и должны применяться только в рамках комплексного подхода, включая изменения образа жизни, профилактику и профессиональную медицинскую поддержку, передает ТАСС.

    Бердыклычев уточнил, что в декабре 2025 года ВОЗ впервые выпустила руководство по использованию препаратов ГПП-1 для борьбы с ожирением, в котором рекомендует применять их у взрослых с индексом массы тела от 30, за исключением беременных. Данная рекомендация носит условный характер из-за недостаточных данных по долгосрочной безопасности, эффективности, высокой стоимости и ограниченной доступности аналогов в разных странах.

    «ВОЗ признает потенциал этих препаратов как важной части медикаментозного лечения ожирения. Однако важно понимать, что ожирение само по себе – это сложное хроническое заболевание, и данный класс медикаментозных препаратов не сможет решить проблему ожирения, которая приобрела действительно глобальный масштаб на сегодняшний день», – сказал представитель ВОЗ.

    Глава офиса ВОЗ в России подчеркнул, что ГПП-1, такие как лираглутид, семаглутид и тирзепатид, способствуют контролю уровня сахара в крови, снижению веса и уменьшению риска осложнений у пациентов с ожирением и диабетом второго типа, но их применение должно быть частью комплексного подхода к лечению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, журнал Lancet в сентябре писал, что ученые подтвердили безопасность семаглутида 7,2 мг для снижения веса. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщала о полном импортозамещении препарата «Оземпик» в России. Продажи российских аналогов «Оземпика» взлетели втрое за год.

    Врач Мокрышева

    назвала эффективный способ борьбы с пандемией ожирения.



    Комментарии (0)
    28 января 2026, 13:59 • Новости дня
    Актриса Ардова вышла в ремиссию после лечения рака

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заслуженная артистка России Анна Ардова после продолжительного лечения рака почек достигла устойчивой ремиссии, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал 360 со ссылкой на Mash, состояние 56-летней актрисы, которой в 2017 году была проведена операция по удалению правой почки, сейчас оценивается как стабильное.

    Последнее медицинское обследование выявило у Ардовой доброкачественное образование и аутоиммунное заболевание.

    В октябре главный редактор телеканала RT и информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян впервые рассказала о прохождении курса химиотерапии и уточнила, что лечение проходит по полису ОМС в муниципальной больнице.

    Ранее Кейт Миддлтон рассказала о периоде восстановления после лечения от онкологии.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 21:38 • Новости дня
    Умерла сыгравшая мать в «Один дома» актриса О'Хара

    TMZ: Умерла сыгравшая мать в «Один дома» актриса О'Хара

    Умерла сыгравшая мать в «Один дома» актриса О'Хара
    @ Richard Shotwell/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса, сценарист, режиссер и продюсер Кэтрин О'Хара скончалась на 72-м году жизни, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

    О'Хара обрела известность после роли Кейт Маккаллистер, матери главного героя в культовых фильмах «Один дома» и «Один дома 2», передает «Фонтанка».

    О'Хара родилась 4 марта 1954 года в Торонто в семье выходцев из Ирландии. Свою карьеру она начинала с озвучивания мультфильмов в 1970-х, а первая роль в полнометражном кино досталась ей в фильме The Rimshots в 1976 году. После успеха «Один дома» в 1990 году актриса прославилась и продолжала активно сниматься.

    В 1992 году Кэтрин О'Хара вышла замуж за художника-постановщика Бо Уэлша, в браке с которым родила двоих сыновей. У О'Хары была редкая анатомическая особенность: сердце располагалось справа, однако на ее здоровье это не сказывалось.

    В 2017 году умер актер Джон Херд-младший, сыгравший отца главного героя из фильма «Один дома».

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Захарова назвала новые санкции ЕС против россиян травлей и сегрегацией

    Захарова назвала санкции ЕС против россиян травлей и идеологической селекцией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МИД России выступил с критикой новых ограничительных мер Евросоюза, затрагивающих российских журналистов и артистов, отметив их дискриминационный характер.

    Новые санкции Евросоюза против российских журналистов и артистов являются проявлением сегрегации и травлей инакомыслия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. Она подчеркнула: «Очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия».

    Санкции, введенные ЕС, предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза для фигурантов новых списков, а также блокировку любых финансовых активов в европейских банках, если такие средства будут найдены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Евросоюз ввел санкции против тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, а также артистов Романа Чумакова (псевдоним – Рома Жиган) и Сергея Полунина с запретом на въезд и заморозкой активов. Москва назвала западные антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми.

    До этого в ООН отметили, что односторонние меры Евросоюза распространяются на более чем 30 стран с населением свыше двух млрд человек и считаются неправомерными с точки зрения международного права.

    А министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что политика ультимативного выбора Евросоюза может привести к неблагоприятным последствиям.


    Комментарии (0)
    28 января 2026, 04:01 • Новости дня
    Семья певца Шатунова оценила ущерб по делу продюсера Разина в 1 млрд рублей

    Семья Шатунова оценила ущерб по делу Разина в 1 млрд рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    В окружении Юрия Шатунова, который умер в 2022 году, заявили о потенциальном росте ущерба до 1 млрд рублей по делу о мошенничестве с участием продюсера Андрея Разина из-за второго эпизода в связи с фальсификацией договора с певцом.

    Сейчас сумма составляет около 500 млн рублей, однако в окружении Юрия Шатунова считают, что после появления второго эпизода мошенничества, связанного с фальсификацией договора с певцом, ущерб может увеличиться в два раза, передаёт ТАСС.

    Уголовное дело в 2021 году возбудили из-за присвоения лицензионных вознаграждений поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен коллектива. Вдова Кузнецова признана потерпевшей. По версии следствия, Разин использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель. Позднее в деле появился эпизод с мошенничеством при фальсификации договора с Шатуновым.

    В конце 2025 года стало известно о новом эпизоде мошенничества. Представители семьи Шатунова сообщали, что следствие не признало вдову и детей певца потерпевшими по второму эпизоду. Разин был заочно арестован, объявлен в розыск и обвиняется по статье 159 УК РФ. По данным правоохранителей, он скрылся в США и не возвращается для следственных действий. У Разина также есть гражданство Турции. Ему грозит до 10 лет колонии.

    Почерковедческая экспертиза 2016 года установила, что договор между Разиным и Кузнецовым, заключенный якобы в 1992 году, был подделан. В 2020 году при повторном исследовании подтвердили фальсификацию договора Разина, а также выяснили, каким способом он избегал ответственности.

    Летом 2025 года Разин вновь предъявил в суде договор, по которому Шатунов якобы в 2013 году передал ему авторские права на песни «Ласкового мая» и право на использование имени и изображения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вдова в 2024 году отсудила хиты Шатунова у продюсера Разина. Промышленный суд Оренбурга отказал Разину в иске о возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май». Суд отказал Разину в признании зарубежных прав на песню «Розовый вечер».

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 19:57 • Новости дня
    СК завел дело после массового отравления детей в Тюменской области

    Власти завели дело после массового отравления школьников в Тюменской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Онохино Тюменской области у школьников зафиксировали массовое ухудшение здоровья, число заболевших уточняется, начато уголовное расследование.

    Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после массового ухудшения состояния школьников в селе Онохино Тюменской области. В рамках расследования будет изъята и изучена документация, связанная с организацией питания в местной школе, сообщает региональное СУ СК РФ.

    Планируется допросить сотрудников образовательного учреждения, ответственных за питание, родителей заболевших детей и медицинских работников. Следствие также намерено провести ряд экспертиз, чтобы установить источник и характер нарушений, приведших к массовому недомоганию.

    По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевшие – ученики Онохинской средней школы, точное число пострадавших устанавливается. Власти Тюменской области обеспечивают медицинскую помощь и проводят противоэпидемические мероприятия, чтобы остановить распространение заболевания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в школах Тюменской области отменили очное обучение первой смены из-за морозов. До этого в Тобольске владелец базы отдыха был задержан после отравления 16 детей хлором в бассейне, ему предъявили обвинение в предоставлении небезопасных услуг.

    А в 2023 году также после купания в бассейне на базе отдыха в Тюменской области 13 детей почувствовали недомогание из-за отравления парами хлора, троих из них госпитализировали.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 04:25 • Новости дня
    Онищенко заявил о невозможности превращения вируса Нипах в «болезнь Х»

    Онищенко заявил о невозможности превращения Нипах в «болезнь Х»

    Tекст: Катерина Туманова

    Вирус Нипах за 26 лет наблюдений не был зафиксирован вне своего природного резервуара, несмотря на опасения экспертов, заявил академик Российской академии наук (РАН) и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Онищенко сообщил, что вирус Нипах не представляет угрозы превращения в так называемую «болезнь Х».

    «Если бы он вчера появился! А мы-то его знаем уже 26 лет. И пока за все эти 26 лет не было зарегистрировано ни одного случая его выхода из региона, его естественной среды пребывания. Пребывание, то есть там, где есть природный резервуар», – отметил Онищенко в беседе с ТАСС.

    Академик подчеркнул, что коронавирусная инфекция смогла преодолеть межвидовой барьер и стала распространяться воздушно-капельным путем, тогда как у вируса Нипах путь передачи остается элементарным и отличается низкой контагиозностью.

    Он добавил, что благодаря этим особенностям риск глобального распространения вируса крайне мал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель ВОЗ в Женеве  заявил, что риск дальнейшего распространения вируса Нипах оценивается как низкий. Эпидемиолог Александр Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах. В Роспотребнадзоре назвали первые симптомы заболевания вирусом Нипах.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 05:15 • Новости дня
    Михаил Ефремов приступил к работе над ролью в спектакле театра «Мастерская 12»

    Михаил Ефремов приступил к работе над ролью в спектакле

    Tекст: Катерина Туманова

    Актёр Михаил Ефремов приступил к первой после освобождения актёрской работе над ролью в спектакле «Без свидетелей» театра Никиты Михалкова, на первой репетиции его заметили во вторник.

    На первую репетицию спектакля «Без свидетелей» Ефремова привезли на автомобиле, в здание он вошёл через служебный вход и несколько часов провел на репетиции, сообщил Telegram-канал Super.ru.

    Во вторник, 27 января, состоялся второй прогон, после которого актёр вышел и театра, но комментировать ничего не стал.

    В театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова Ефремов устроился после выхода на свободу. Премьера спектакля ожидается в феврале, но билетов пока в продаже нет, кроме того, с сайта театра и из касс убрали информацию о постановке.

    «Как пропала информация о спектакле? Ничего не отменяли. Прямо сейчас идёт репетиция этого спектакля с Михаилом Ефремовым. Позвоните директору театра», – прокомментировал исчезновение информации о спектакле художник-постановщик Юрий Купер.

     Напомним, в июне 2020 года Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения. В марте 2024 года Алексеевский районный суд в Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ефремов стал участником труппы театра Никиты Михалкова и исполнит одну из главных ролей в новой постановке. В декабре актёр  зарегистрировал ИП для работы в СМИ.

    Комментарии (0)
    Главное
    Депутат: Европейцы сломали зубы об танкер Grinch, пытаясь «укусить» Россию
    Гутерреш предупредил об угрозе финансового коллапса в ООН из-за неплатежей
    Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы
    Газпром: Европа уже отобрала более 81% закачанного газа
    Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт
    В Уфе задержали директоров Госоркестра и филармонии Башкирии
    Умерла сыгравшая мать в «Один дома» актриса О'Хара

    Золото становится не по карману мировым центробанкам

    Золото всего за один месяц нового года выросло почти на треть – до 5500 долларов за унцию. Тогда как доллар оказался вблизи четырехлетнего минимума. Сверхвысокая цена на драгметалл уже начала отпугивать своих главных покупателей. Откажутся ли мировые центробанки от скупки слитков в резервы, обвалив цены? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Иран будет сражаться против агрессии США

    На фоне концентрации крупных американских сил на Ближнем Востоке и прямых угроз со стороны США Иран заявляет о своей готовности к сопротивлению. Похоже, Ирану предстоит битва на выживание. Каковы сильные и слабые стороны иранских вооруженных сил и как могут выглядеть их ответные военные операции в случае американской агрессии? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • В чем уникальность российского маткапитала: сколько за рождение ребенка дают в других странах

      Материнский капитал – одна из самых узнаваемых и устойчивых мер поддержки семей в России. Подобные программы существуют лишь в ограниченном числе стран мира, а по масштабу, условиям и моменту предоставления российская модель остается практически уникальной. Это не разовая символическая выплата и не растянутая во времени помощь, а крупный целевой ресурс, который семья получает именно тогда, когда он особенно нужен – в момент рождения ребенка.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации