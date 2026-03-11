Иран обвинил США и Израиль в гибели более 1,3 тыс. мирных жителей

Постпред Ирана при ООН Иравани обвинил США и Израиль в гибели мирных жителей

Tекст: Антон Антонов

Иравани подчеркнул, что американские и израильские военные «умышленно наносят удары по густонаселенным районам и объектам критической инфраструктуры». «К настоящему моменту их ужасающие преступления привели к гибели более 1,3 тыс. мирных жителей», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, вооруженные силы США и Израиля демонстрируют пренебрежение международным правом, целенаправленно атакуя гражданские объекты. Он добавил, что действия США и Израиля направлены на истребление невинных людей и причинение максимальных страданий.

Дипломат заявил, что Совет Безопасности ООН игнорирует происходящее и закрывает глаза на преступления, совершенные против Ирана. Также он обвинил отдельных членов Совбеза в попытках исказить реальную картину конфликта, меняя местами роли жертвы и агрессора. Иравани призвал мировое сообщество немедленно принять меры для прекращения войны против Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

