Дроны атаковали международный аэропорт Кувейта
Атака нескольких БПЛА по аэропорту Кувейта повредила здание, жертв не было
Главный аэропорт Кувейта подвергся атаке нескольких дронов, здание получило материальные повреждения, однако обошлось без пострадавших среди пассажиров и персонала.
Управление гражданской авиации эмирата официально подтвердило факт инцидента в главной воздушной гавани страны, передает ТАСС.
Согласно поступившим данным, стратегический объект стал целью нападения сразу нескольких беспилотных летательных аппаратов.
В профильном ведомстве уточнили предварительные последствия произошедшего налета. В результате удара дронов зданию аэропорта нанесен материальный ущерб, однако среди людей пострадавших нет. Соответствующую информацию приводит кувейтское новостное агентство KUNA.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ианее вооруженные силы Кувейта сообщили об уничтожении четырех беспилотников.
