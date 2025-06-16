«Уничтоженные» Израилем иранские боевые самолеты F-14 оказались муляжами

Press TV: Израиль уничтожил муляжи иранских F-14 в аэропорту Мехрабад

Tекст: Вера Басилая

Агентство сообщает, что Уничтоженные ВВС Израиля иранские боевые самолеты F-14 оказались ложными целями, специально установленными в тегеранском аэропорту Мехрабад, передает

РИА «Новости».

В сообщении уточняется, что «израильская сторона заявляет об уничтожении иранских самолетов F-14, однако подтверждено, что поражены были именно муляжи».

По данным израильских властей, в результате иранских ударов погибло более 20 человек, а число раненых превысило 600. Иран, в свою очередь, заявляет о более чем 220 погибших и 1,8 тыс. пострадавших.

Обмен ударами между Израилем и Ираном происходит по несколько раз в сутки. Израильская сторона настаивает на продолжении кампании до ликвидации иранской ядерной программы, тогда как представители Ирана заявляют о намерении продолжать ответные обстрелы до прекращения израильских бомбардировок.

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Ранее сообщалось, что в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране днем в воскресенье прогремел взрыв.

В аэропорту Мехрабад в Тегеране взрыв прогремел рядом с ангаром для истребителей, но инфраструктура и взлетно-посадочная полоса не пострадали.



