В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Взрыв прозвучал рядом с аэропортом Мехрабад в столице Ирана
В районе аэропорта Мехрабад в Тегеране днем прогремел взрыв.
Взрыв прогремел вблизи аэропорта Мехрабад в столице Ирана. Информацию о происшествии подтвердил корреспондент агентства РИА «Новости», находившийся в этом районе Тегерана.
Ранее тот же корреспондент сообщал, что днем в городе впервые были слышны звуки работы систем противовоздушной обороны.
Ранее в тот же день целями израильских атак стали нефтехранилище Шахран на севере Тегерана и топливное хранилище на юге города.
Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране.