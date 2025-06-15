Взрыв прозвучал рядом с аэропортом Мехрабад в столице Ирана

Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю

Иран выразил готовность остановить удары по Израилю при прекращении агрессии

Tекст: Дарья Григоренко

Аракчи на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране отметил: «Наша защита полностью легитимна и осуществляется с позиции силы. Если агрессия прекратится, естественно, прекратятся и наши ответные действия». Министр подчеркнул, что действия Ирана являются самообороной, и в случае прекращения нападений с израильской стороны ответные удары будут остановлены, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что Иран ждет от США осуждения атак Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру. По словам министра, Вашингтон должен заявить четкую позицию по этому вопросу. Аракчи заявил, что Иран получил от США через различные каналы заверения, что американская сторона не участвовала и не будет участвовать в ударах Израиля, однако в Тегеране этим заявлениям не верят. Министр также отметил, что Израиль не заинтересован в соглашении по ядерной программе Ирана, пишет РИА «Новости».

Аракчи добавил, что Тегеран рассчитывал предложить США варианты договоренностей на переговорах в Омане, которые были отменены. Он пояснил, что Иран планировал предоставить свои предложения на шестом раунде консультаций, что могло привести к заключению сделки по ядерному вопросу.

Ранее Аракчи обвинил Израиль в переходе красной линии, связанной с международным правом, после атаки на иранские ядерные объекты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские чиновники считают, что конфликт с Ираном может быть завершен за несколько дней. В субботу ночью военно-воздушные силы Израиля провели масштабную серию разведывательных ударов по целям в Тегеране.