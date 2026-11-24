Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Путин поручил проверить строительство пункта пропуска на Большом Уссурийском
Президент Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить соблюдение законодательства при строительстве автомобильного пункта пропуска через государственную границу на острове Большой Уссурийский.
Глава государства поставил задачу проконтролировать соблюдение российских законов при возведении автомобильного пункта пропуска через государственную границу на острове Большой Уссурийский, сообщается на сайте Кремля.
Соответствующее поручение адресовано Генеральной прокуратуре. Ведомство должно завершить проверочные мероприятия и представить доклад до 25 декабря 2026 года.
Ответственным за выполнение данного распоряжения назначен генеральный прокурор России Александр Гуцан.
Путин также поручил принять меры по ускорению строительства этого автомобильного пункта пропуска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент подписал закон об ограничении оборота занятых пунктами пропуска земельных участков.