Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Путин поручил создать программу привлечения научных кадров на Дальний Восток
Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить и профинансировать программу привлечения в Дальневосточный федеральный округ научных и инженерных кадров.
Программа должна быть рассчитана до 2036 года и направлена на реализацию проектов инновационных научно-технологических центров, сообщается на сайте Кремля.
Финансирование программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и организаций – участников таких проектов, включая временное софинансирование оплаты труда привлекаемых специалистов и аренды для них жилья.
Первый доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 мая 2027 года, далее – один раз в год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент поручил правительству представить предложения по увеличению лимитов предоставления арендного жилья в Дальневосточном федеральном округе.
В сентябре глава государства распорядился обеспечить условия для создания сети уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня.
В августе Путин поручил организовать в регионах сильные университетские центры для подготовки научных кадров.