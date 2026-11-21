И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Corriere della Sera сочла итоги саммита Путина, Трампа и Си провалом для Европы
Corriere della Sera: Старый свет потерпел крах после саммита АТЭС
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне стал провалом для Старого света, пишет Corriere della Sera.
«Европа выходит из Шэньчжэня разбитой тремя крупными державами, которые считают её маргинальной. Россией, которая по-прежнему холодно относится к запоздалой просьбе Трампа о допуске ЕС к будущим переговорам, и итоговым коммюнике, которое идет вразрез юрисдикции международных судов, нанося удар по западному правовому порядку», – сказано в материале Corriere della Sera.
Совместное заявление по итогам саммита подразумевает восстановление поставок нефтепродуктов и защиту производственных мощностей, что ослабит эмбарго против России и свяжет руки главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
«Европа не только неспособна говорить в один голос, но и вынуждена бороться со слабостью своих оборонных систем и политической слабостью из-за внутренних разногласий, поэтому не может не быть встревожена сигналами, поступающими из Шэньчжэня», – отмечает излание.
Несмотря на отсутствие результатов, Трамп остался доволен диалогом с Путиным и Си Цзиньпином. При этом важнейшие вопросы, такие как гонка за превосходство в области искусственного интеллекта и киберзащита, остались на заднем плане, заключает газета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал определяющей роль Си Цзиньпина в организации встречи с Трампом. В тот же день к переговорам лидеров присоединились члены российской делегации Андрей Белоусов, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Юрий Ушаков и Сергей Лавров. Открытая часть трехсторонних переговоров на саммите АТЭС в Шэньчжэне продлилась более 10 минут.