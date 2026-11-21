Ученый предупредил об угрозе извержения более 70 вулканов на Камчатке

Tекст: Катерина Туманова

«В Курило-Камчатском регионе насчитывается 68 действующих вулканов, что составляет около 15% от всех подобных вулканов этого кольца. Ежегодно извергаются три-пять вулканов в этом регионе», – сказал Клянчин РИА «Новости».

Сильные землетрясения могут дополнительно провоцировать обвалы и выбросы пепла. Так, летом 2025 года подземные толчки магнитудой 8,8 у берегов Камчатки спровоцировали пробуждение вулкана Крашенинникова, который выбросил пепел на высоту до восьми километров над уровнем моря.

По словам сейсмолога, вероятность и масштаб новых извержений зависят от текущей активности, однако эксперты уже прогнозируют ее усиление сразу на нескольких объектах в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров заявил об отсутствии угрозы извержения Мутновского вулкана на Камчатке. В сентябре камчатские вулканологи обнаружили потоки лавы на молчавшем более 600 лет вулкане Крашенинникова. Летом в пресс-службе Кроноцкого заповедника сообщили о продолжении извержения этого вулкана на протяжении года.