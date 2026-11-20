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Зонд BepiColombo прислал рентгеновские снимки Крабовидной туманности
Инструмент зонда BepiColombo снял Крабовидную туманность в рентгене
Пресс-служба Лестерского университета сообщила о получении спектрометром MIXS на зонде BepiColombo первых рентгеновских снимков Крабовидной туманности.
Прибор MIXS успешно начал работу после прибытия космического аппарата BepiColombo на орбиту Меркурия, передает ТАСС.
«Мы ждали восемь лет для того, чтобы провести первые замеры при помощи MIXS, и мы рады тому, что он великолепно работает в космосе. Детектор не пострадал от действия космической радиации во время полета BepiColombo к Меркурию, ни на одном из полученных нами снимков мы не обнаружили «засветов» и других возможных проблем, которые могли бы помешать нам вести наблюдения», – заявила научный руководитель проекта MIXS Эмма Банс.
Высокочувствительный рентгеновский спектрометр MIXS создан международным коллективом исследователей для наблюдений за свечением поверхности Меркурия. В структуре спектра содержится информация о химическом составе местных горных пород.
Первые проверки прибора начались осенью после отделения транспортного модуля MTM, который загораживал обзор научным инструментам. Для оценки состояния спектрометра исследователи сделали набор снимков Крабовидной туманности. Изучение фотографий подтвердило корректную работу всех ключевых компонентов MIXS.
Ученые ожидают завершения подготовительных работ и калибровки спектрометра в ближайшие месяцы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый рассказал об установке российского спектрометра VIRAL на индийскую космическую станцию. В октябре зонд MMX Японского агентства аэрокосмических исследований для изучения спутника Марса успешно отделился от ракеты-носителя. Летом Роскосмос сообщил о начале фазы выхода меркурианского зонда BepiColombo на орбиту планеты.