Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.0 комментариев
Синоптик назвал сроки выпадения первого снега в Москве
Синоптик Тишковец: Первый снег в Москве выпадет в конце октября
Первый снег в Москве может пойти в конце октября, однако он будет таять, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Октябрь в Москве прогнозируется теплым, с дефицитом осадков. Среднемесячная температура ожидается на два-три градуса выше нормы. Выпадение осадков большую часть месяца будет происходить в виде дождя, а в конце октября возможен первый снег, который будет таять, написал Тишковец в своем Telegram-канале.
Наступление метеорологической зимы, по словам синоптика, произойдет не раньше второй половины ноября, а устойчивый снежный покров сформируется только в декабре. Тишковец добавил, что у автомобилистов есть в запасе месяц-полтора для эксплуатации летней резины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду синоптик Евгений Тишковец сообщил, что наступление «коммунальной» осени в Москве откладывается до второй половины октября.
В понедельник в Гидрометцентре рассказали о теплой погоде в столице в первой декаде октября.
Синоптик Роман Вильфанд пообещал москвичам теплый октябрь.