Синоптик назвал сроки выпадения первого снега в Москве

Синоптик Тишковец: Первый снег в Москве выпадет в конце октября

Tекст: Мария Иванова

Октябрь в Москве прогнозируется теплым, с дефицитом осадков. Среднемесячная температура ожидается на два-три градуса выше нормы. Выпадение осадков большую часть месяца будет происходить в виде дождя, а в конце октября возможен первый снег, который будет таять, написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Наступление метеорологической зимы, по словам синоптика, произойдет не раньше второй половины ноября, а устойчивый снежный покров сформируется только в декабре. Тишковец добавил, что у автомобилистов есть в запасе месяц-полтора для эксплуатации летней резины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду синоптик Евгений Тишковец сообщил, что наступление «коммунальной» осени в Москве откладывается до второй половины октября.

В понедельник в Гидрометцентре рассказали о теплой погоде в столице в первой декаде октября.

Синоптик Роман Вильфанд пообещал москвичам теплый октябрь.