СК запросил ареста напавшей под влиянием мошенников на человека москвичке
Столичные следователи просят суд арестовать обвиняемую в покушении на убийство, хотя преступление было совершено под психологическим воздействием телефонных злоумышленников, сообщили в Следственном комитете.
Подозреваемая полагала, что выполняет задание спецслужб по устранению шпиона, передает РИА «Новости».
«Сегодня следствие ходатайствует перед Никулинским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.
Напомним, 20-летняя жительница столицы напала на женщину с молотком и перцовым баллончиком по указанию телефонных кураторов. За несколько дней до этого другой пособник аферистов убил хозяйку квартиры на Строгинском бульваре ради содержимого сейфа.