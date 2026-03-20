Путин вручил госнаграды паралимпийцам в Кремле
В Кремле Владимир Путин вручил госнаграды победителям и призерам ХIV Паралимпийских зимних игр 2026 года. Российская делегация из шести человек завоевала 12 медалей (восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые) и заняла третье место в общекомандном зачете (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
Трехкратную паралимпийскую чемпионку Анастасию Багиян и ее ведущего спортсмена Сергея Синякина наградили орденом Дружбы. Багиян завоевала в общей сложности три медали в Паралимпиаде (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
«Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца», – сказал Путин спортсменам. На фото: президент и сноубордист Дмитрий Фадеев (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
Президент указал, что за успехами спортсменов следили миллионы болельщиков. Напомним, впервые за 12 лет на Паралимпиаде звучал гимн России и поднимался национальный флаг (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
Паралимпийский чемпион и двукратный бронзовый призер Алексей Бугаев был награжден орденом Дружбы. На Играх он взял одно золото и две бронзы (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
«Вы сделали возвращение главных национальных символов России на международную арену без всякого преувеличения триумфальным», – подчеркнул Путин (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
Лыжника Ивана Голубкова, выступающего в категории сидя, президент наградил, стоя на одном колене. Голубков поблагодарил президента за поддержку паралимпийцев (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России пятое золото Паралимпиады, в ее личном зачете четыре награды Игр-2026 (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
Особые слова благодарности президента были адресованы наставникам. «В условиях давления и ограничений, без должной соревновательной практики они подтвердили высочайший уровень отечественной тренерской школы, этой основы основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», – сказал глава государства (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
Команды из других стран, занявшие первое и второе места, были более чем в 10 раз многочисленнее российской (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)