Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.12 комментариев
Чемезов: Задача «Ростеха» – выполнение гособоронзаказа для приближения победы
В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным глава «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что приоритетом предприятий корпорации остается выполнение гособоронзаказа для приближения победы.
Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, следует из сообщения на сайте Кремля.
Основной темой разговора стало выполнение гособоронзаказа и роль предприятий корпорации в достижении победы.
«Выполнение гособоронзаказа для приближения победы – основная задача предприятий Ростеха», – заявил во время встречи Чемезов.
Как отмечает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ранее Путин и Чемезов общались на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами в январе этого года. В формате личной встречи до этого они обсуждали вопросы в июне 2025 года.
На прошлых встречах глава «Ростеха» докладывал президенту о ходе исполнения гособоронзаказа, модернизации военной техники и развитии систем контроля воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы. Также поднималась тема увеличения производства гражданской продукции, в том числе изделий медицинского назначения.
Ранее Сергей Чемезов заявил об отсутствии у госкорпорации цели заработать на спецоперации.
До этого Чемезов отчитался о полном обеспечении потребностей Вооруженных сил России.