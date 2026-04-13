Американский самолет-разведчик совершил облет Крыма и Краснодарского края

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский самолет-разведчик с самого утра курсирует вдоль побережья Крыма и Краснодарского края над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

По данным сервисов отслеживания полетов, речь идет о небольшом самолете на базе бизнес-джета Bombardier Artemis II, который вылетел из румынского города Констанца около 8:40 по московскому времени. Не долетев примерно 170 километров до берегов Грузии, самолет развернулся и направился обратно по прежнему маршруту.

Bombardier Artemis II – это переделанный бизнес-джет Bombardier Challenger 650, модифицированный американской компанией Leidos для радиолокационной разведки. По открытой информации, таких самолетов всего два, оба построены по заказу Пентагона, второй был выпущен в конце 2022 года. Основная задача этих машин – перехват, запись и дешифровка данных с больших расстояний.

Данный борт, как уточняет агентство, регулярно выполняет разведывательные полеты и вдоль Калининградской области. В последние годы, отмечают в России, активность НАТО у западных границ страны значительно выросла. Альянс объясняет свои действия необходимостью «сдерживания российской агрессии», однако власти России неоднократно выражали свою обеспокоенность наращиванием военного присутствия блока в Европе.

