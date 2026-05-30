    Армения начала терять российский рынок
    Запрет на ввоз ряда овощей из Армении вступил в силу в России
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин объяснил слова о скором завершении конфликта на Украине
    Посольство сообщило о планах Норвегии нацелить РСЗО на Кольский полуостров
    Биржевые цены на газ в Европе взлетели на треть
    США отказались вводить пошлины на российский палладий
    Президент Румынии назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    30 мая 2026, 10:45 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе взлетели на треть

    Средняя весенняя цена газа в Европе выросла более чем на треть

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне ближневосточного конфликта стоимость голубого топлива на европейских хабах достигла 582 долларов за одну тыс. кубометров, значительно превысив показатели прошлого года.

    Средняя цена газа в Европе весной выросла более чем на треть. В мае котировки оказались на 39% выше средних значений аналогичного месяца 2025 года. Удорожание энергоресурсов зафиксировали аналитики, опираясь на данные лондонской биржи ICE, передает ТАСС.

    В первом квартале текущего года стоимость топлива составляла 481 доллар, а во втором держится на уровне 557 долларов. В целом весенние цены подскочили на 36% по сравнению с прошлым годом.

    Еврокомиссия обязывает страны Евросоюза заполнять газовые хранилища на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения этой нормы к началу осенне-зимнего сезона надо закачать не менее 68 млрд кубометров. В прошлом году европейцы смогли накопить лишь около 55 млрд кубометров.

    Сейчас подземные резервуары Европы заполнены на 39,13%, тогда как годом ранее показатель достигал 47%. Общий объем запасов составляет 42,8 млрд кубометров, при этом к предстоящей зиме уже закачано порядка 12 млрд кубометров газа.

    При этом, накануне биржевые цены на европейский газ стабилизировались около отметки 565 долларов за тысячу кубометров. Ранее «Газпром» зафиксировал исторический минимум закачки топлива в подземные хранилища Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к весеннему скачку газовых котировок.

    29 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии отказались публично осудить удар ВСУ по гражданскому колледжу в Старобельске, ограничившись сочувствием в ходе закрытой дипломатической встречи, потому что им не хватило мужества, считает посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», – сказал дипломат ТАСС.

    По словам Гармонина, 28 мая на встрече в швейцарском внешнеполитическом ведомстве обсуждалась обеспокоенность эскалацией и применением российских ракет «Орешник».

    Посол указал, что кулуарный подход Берна все же отличается от позиции большинства европейских столиц, которые полностью игнорируют военные преступления Киева. Он также призвал конфедерацию серьезно отнестись к рекомендации об эвакуации дипломатов из украинской столицы.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после посещения места трагедии в Старобельске журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске.

    28 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Россиянка Заикина взяла золото ЧЕ по художественной гимнастике среди юниоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественные гимнастки триумфально вернулись на международную арену, завоевав золото на первенстве Европы в Болгарии среди юниоров – россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль.

    Россиянка Яна Заикина в четверг, 28 мая, показала лучший результат в упражнении с лентой, набрав 26,000 балла. Второе место досталось украинке Софии Краинской с результатом 25,750 балла, а замкнула тройку лидеров немка Мелисса Диет, получившая 25,300 балла, передает РИА «Новости».

    Российский гимн впервые за пять лет прозвучал на международном турнире по художественной гимнастике. На чемпионате Европы в болгарской Варне гимнастка Яна Заикина стала победительницей среди юниоров.

    Чемпионат Европы стартовал 27 мая и продлится до 31 мая. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, с гимном страны.

    Международная федерация гимнастики 17 мая приняла решение о допуске россиян к турнирам, а 24 мая аналогичное постановление вынес Европейский гимнастический союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенный мир борьбы вернул атлетам из России право на использование государственного флага и гимна. Дегтярев поприветствовал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян. Российским бойцам муайтай вернули право выступать с флагом и гимном.

    29 мая 2026, 20:55 • Видео
    Румынию втягивают в войну

    Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    29 мая 2026, 10:38 • Новости дня
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства фактически стали участниками украинского кризиса, что лишает их права выступать в роли миротворцев при его урегулировании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Европа в настоящий момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в вопросе его урегулирования, передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому в таком статусе, конечно, Европа не может претендовать на посредничество никак», – подчеркнул представитель Кремля.

    Помимо этого, Песков прокомментировал нежелание европейских стран взаимодействовать с Москвой. По его словам, отказ Евросоюза от какого-либо диалога с Россией является величайшей глупостью, так как решать возникающие проблемы без обсуждения попросту невозможно.

    В середине мая Кремль констатировал прямое участие европейских государств в конфликте на стороне Киева.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нацеленность Европы на продолжение боевых действий.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил нежелание Москвы вести диалог с европейскими посредниками отсутствием доверия.

    28 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции

    Эксперт Анпилогов: Норвегия «ядерным зонтиком» Франции нарисовала на спине мишень

    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение традиционно ориентированной на США Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции продиктовано тем, что в Европе нарастает глобальная неуверенность касательно будущего Североатлантического альянса. При этом такой шаг Осло вовсе не гарантирует королевству безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Американские ядерные авиабомбы B61 фактически с середины 1960-х годов были главным сдерживающим фактором. Это был своего рода символ, который удерживал европейские страны от каких-то движений в вопросе получения собственного ядерного оружия или использования вооружений союзников», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник отметил, что со временем прикладное военное значение B61 уменьшалось, а теперь оно, скорее, уже не соответствует тому смыслу, который закладывался изначально. «Никто не может сказать, в какой мере работает американское ядерное сдерживание и, более того, как долго оно продлится», – уточнил аналитик.

    В этой связи решение Норвегии – традиционно ориентированной на США – присоединиться к «ядерному зонтику» Франции продиктовано тем, что в Европе нарастает глобальная неуверенность касательно будущего Североатлантического альянса, считает эксперт. Вместе с тем, такой шаг Осло пока носит декларативный характер.

    «Дело в том, что нет сформулированной концепции будущего «ядерного зонтика», который якобы должен защищать Европу. При каких сценариях, с какими начальными условиями и против кого может быть задействовано французское ЯО? Поэтому к чему присоединилась Норвегия – не до конца ясно», – указал Анпилогов. Он назвал решение норвежской стороны глупостью и не имеющим отношение к ответственному военному планированию.

    Непроясненным остается и вопрос размещения ядерного оружия на территории королевства. «У Пятой республики есть два главных компонента – морская (подводные лодки) и военно-воздушная (фронтовая авиация, оснащенная ракетами). В случае Норвегии речь может пойти об эскадрильи французских самолетов. Осло потребуется создать инфраструктуру: специализированные склады, систему передового базирования самолетов-носителей», – рассуждает специалист.

    «Заявление норвежского премьера Йонаса Гара Стере, который отверг идею размещения ЯО в мирное время, больше похоже на попытку быть немножко беременными или чуть-чуть разоблаченными», – сыронизировал собеседник. По его словам, базирование ЯО на территории Норвегии делает инфраструктуру приоритетной целью для России в случае любого реального  обострения.

    «Таким образом, Норвегия, присоединившись к «ядерному зонтику» Франции, не обеспечивает свою безопасность, а фактически рисует у себя на спине мишень. Поэтому, повторю, я считаю, решение Осло глупой затеей особенно в условиях, когда Россия никогда не заявляла и, более того, никогда не вела подготовку к каким-то военным операциям против королевства. Но у европейских элит потеряна адекватность восприятия мира», – заключил Анпилогов.

    Ранее Норвегия решила присоединиться к «ядерному зонтику» Франции. Об этом объявили французский президент Эммануэль Макрон и норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце. «Это очень важный этап нашего партнерства, и он станет двигателем весьма амбициозного сотрудничества», – заявил глава Пятой республики.

    Стере объяснил решение Осло ухудшением ситуации с безопасностью в Европе. «Мы делаем это в свете ситуации в области политики безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России, в том числе в ядерной сфере, и тот факт, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны», – сказал политик.

    Однако в то же время премьер Норвегии отметил, что соглашение с Францией не меняет позицию королевства в отношении ядерного оружия. «В мирное время на норвежской земле не должно быть ядерного оружия», – уточнил Стере. Договор об обороне между странами – помимо ядерного зонтика – подразумевает более тесное сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, оказание друг другу военной поддержки в случае такой необходимости.

    Активность обеих стран внимательно фиксируется в рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД. По итогам апреля Франция заняла шестое место, Норвегия – восьмое. Напомним, в марте Макрон, выступая на военно-морской базе Иль-Лонг, заявил о новом подходе Франции к ядерному сдерживанию.

    Он отмечал, что республика вступает в фазу «усиленного сдерживания», причем не одна, а в связке с еще восемью европейскими странами – Германией, Британией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией. Норвегия стала девятой в этом списке. Вышеназванные страны смогут разместить на своей территории французские «стратегические военно-воздушные силы», которые таким образом станут контролировать «глубину европейского континента».

    Как отметил французский лидер, «это укрепит нашу оборону, расширив ее возможности». Участие союзников, впрочем, не ограничится одним предоставлением баз: их военные силы, к примеру, смогут принимать участие в учениях, связанных с «усиленным сдерживанием».

    Отметим, до настоящего времени защита Европы обеспечивается в рамках Североатлантического альянса с помощью американского «зонтика», чье ядерное оружие (и носители, и боезаряды) расположено в пяти странах НАТО (Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции). Однако Макрон не оставляет надежд распространить французское ядерное оружие за пределы собственно Франции. В то же время, как указывают эксперты, «ядерный зонтик» Франции выглядит дырявым и с трудом защитит даже страну базирования.

    29 мая 2026, 19:35 • Новости дня
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подверг резкой критике работу европейских медиа, обвинив их в обмане своей аудитории при подаче информации об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР.

    Путин назвал позором и кошмаром то, как европейские средства массовой информации освещают удар украинских войск по Старобельску, передает РИА «Новости».

    С таким заявлением глава государства выступил во время общения с журналистами по итогам своего государственного визита в Казахстан, который проходит с 27 по 29 мая.

    «Но я, кстати говоря, так посматриваю иногда, знаете, сейчас вы про Старобельск вспомнили, тоже посмотрю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России в ООН Василий Небензя указал на двойные стандарты европейских государств после трагедии в Старобельске.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова и вовсе обвинила журналистов американского телеканала CNN в возможном соучастии в данном преступлении. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал полное отсутствие реакции западных стран на эту атаку.

    29 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Лукашенко назвал Макрона аксакалом и пригласил на переговоры в Москву или Минск

    Лукашенко назвал Макрона аксакалом и пригласил на переговоры в Москву или Минск
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время недавнего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном пригласил его в Минск.

    Белорусский лидер заявил, что видит в президенте Франции ключевую фигуру европейской политики и ожидает его участия в продвижении мирного диалога в регионе.

    «Ты – аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос», – цитирует его агентство БелТА.

    Напомним, Лукашенко и Макрон обсудили отношения Белоруссии и ЕС.

    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине.

    27 мая 2026, 13:21 • Новости дня
    Кремль спросили о льготах на газ для Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Скидки на поставки газа Еревану финансируются за счет российской стороны, что является вкладом в развитие братского государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Льготные условия поставок газа в Армению обеспечиваются за счет Российской Федерации, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это сознательная помощь братскому народу.

    «Льгота всегда за чей-то счет. То есть та льгота, которую получают армяне, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации», – заявил официальный представитель Кремля. Он добавил, что Москва рассматривает это как вклад в развитие экономики соседней страны.

    Говоря о возможности денонсации газового соглашения с Ереваном, Песков переадресовал этот вопрос корпорации «Газпром». По его словам, пересмотр цен является корпоративным вопросом, который находится в компетенции компании.

    Представитель Кремля также отметил, что членство в Евразийском экономическом союзе приносит Армении стабильный ежегодный рост ВВП на несколько процентных пунктов. При этом он напомнил, что выбор дальнейшего пути интеграции остается за армянской стороной.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегической договоренности с Россией по стоимости газа.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Ереван о перспективе оплаты топлива по европейским ценам при выходе из ЕАЭС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на неизбежную потерю Арменией экономических преференций из-за стремления в Евросоюз.

    27 мая 2026, 19:03 • Новости дня
    Шойгу заявил о провале новой программы Запада по колонизации мира

    Шойгу заявил о провале новой программы Запада по колонизации мира
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западная стратегия глобального доминирования потерпела крах из-за растущих государственных долгов США и Евросоюза, отметили в Совбезе РФ.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу объявил о крушении западных планов по колонизации планеты под эгидой глобализации, передает ТАСС.

    «Колонизация мира, в том числе под видом глобализации, провалилась. Платить за потребляемые ресурсы, строго говоря, нечем. Государственный долг США подбирается к 40 трлн долларов, Евросоюза – превысил 15,3 млрд евро», – подчеркнул Шойгу во время встречи секретарей совбезов в формате Россия – Центральная Азия в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.

    По оценке секретаря Совбеза, неоколониальная парадигма развития оказалась несостоятельной без постоянного притока внешних ресурсов. В качестве подтверждения этому он привел насильственную смену власти в Венесуэле и американо-израильские действия против Ирана.

    Шойгу добавил, что теперь западная политика сфокусирована на захвате контроля над источниками сырья и транспортными путями, что создает риски для стран Центральной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шойгу назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана геополитической авантюрой.

    На встрече в Бишкеке он рассказал о блокировке западными странами финансовых активов восьми государств на 590 млрд долларов.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал принципов глобализации из-за действий Вашингтона в Венесуэле.

    28 мая 2026, 00:31 • Новости дня
    Полянский указал на тотальное приближение Запада ко грани конфронтации с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Риск прямого вооруженного столкновения между Москвой и западными государствами достиг критической отметки на фоне текущей геополитической напряженности, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Мы уже очень и очень близки к прямой военной конфронтации. И грань весьма размыта, поэтому будет очень сложно определить, находимся ли мы уже в горячей фазе или еще нет. Это было нашим предупреждением западным странам, также высказанным в ходе встречи», – сказал он в интервью RT.

    Полянский добавил, что российская сторона об этом информировала западных коллег. По его словам, долг России предупредить, что и было сделано, дальнейшие действия западных стран в данном контексте – их зона ответственности.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский сообщил, что несколько стран Европы открыли небо для атакующих Россию дронов. Также он рассказывал о попытке ОБСЕ навязать России обсуждение «агрессии» на Украине. Рябков заявил о циничной реакции Запада на теракт в Старобельске.

    29 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Журова исключила наказание украинских гимнасток за реакцию на гимн России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский гимнастический союз вряд ли применит санкции к юным участницам соревнований за демонстративный протест во время звучания российского гимна на первенстве континента, сообщила олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы Светлана Журова.

    Журова считает, что европейские чиновники не станут штрафовать или дисквалифицировать девушек. По ее мнению, прямого нарушения регламента в действиях участниц турнира нет, передает ТАСС.

    «К сожалению, мы должны осознавать, что на Украине выросло поколение, которое после окончания всего этого не факт, что не будет также дальше себя вести. Прямых нарушений тут, видимо, нет, и они, наверное, даже могут уйти с пьедестала», – сказала Журова.

    Парламентарий добавила, что профильная федерация могла бы принять ответные меры, но вряд ли пойдет на этот шаг. Она отметила негативное влияние подобных демонстраций на спорт, который изначально призван примирять молодежь, а не превращать соревнования в поле битвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская гимнастка София Краинская закрыла уши во время исполнения российского гимна на первенстве Европы. Другая украинская спортсменка Варвара Чубарова во время исполнения гимна Белоруссии в честь победы в упражнениях с мячом Киры Бабкевич также закрыла уши.

    Накануне россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль на этих соревнованиях.

    В марте украинский борец сошел с пьедестала при звучании гимна России на молодежном чемпионате Европы.

    27 мая 2026, 18:47 • Новости дня
    Песков оценил перспективы переговоров России с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Процесс переговоров России с Европой пока не начался, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет», – сказал он в беседе с каналом «Известия», отвечая на вопрос, начат ли процесс переговоров с ЕС, передает ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что при этом сохраняется высокая динамика развития событий. Он напомнил о паузе, которая возникла в процессе украинских переговоров и урегулирования, и отметил, что в Москве намерены дождаться, когда эта пауза завершится.

    По словам Пескова, в Кремле позитивно оценивают то, что в Европе формируется понимание необходимости диалога с Россией. Он указал, что европейские представители уже говорят о том, что нужен кто-то, кто будет вести переговоры, и, по оценке Москвы, осознают неизбежность такого разговора. Вместе с тем, добавил пресс-секретарь, до конкретных шагов со стороны Европы дело пока не дошло.

    Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия прилагает усилия по налаживанию контактов с Россией.

    Песков сообщал, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, так как европейские страны предпочитают войну переговорам.

    27 мая 2026, 23:45 • Новости дня
    Вучич заявил о предложении Пекина построить АЭС в Сербии

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай предложил Сербии возвести атомную станцию малой мощности, так называемую ММР, когда сербский президент Александр Вучич посетил КНР с визитом.

    Президент Сербии Александр Вучич во время визита в КНР рассказал о планах сотрудничества в атомной сфере. По его словам, Белград рассматривает различные варианты развития национальной ядерной энергетики, передает РИА «Новости».

    «Китайская сторона дала предложение по ММР с весьма благоприятными ценами, короткими сроками строительства и обучением для наших людей. Будем разговаривать дальше, есть соглашение с EDF, мы также разговаривали с русскими, были предложения от других стран Азии, будем рассматривать лучшее для Сербии, но это было очень конкретное предложение», – заявил сербский лидер.

    В апреле министерство энергетики Сербии анонсировало проведение исследований при поддержке Франции к середине 2027 года. Это необходимо для принятия решения о развитии мирного атома, выбора технологий и подписания договора о строительстве атомной станции в 2040 году.

    Белград также запросил помощь у Французского агентства развития для планирования энергетического перехода до 2050 года.

    Мораторий на возведение атомных электростанций, действовавший в Сербии с 1989 года, был отменен парламентом страны в ноябре 2024 года. Этому предшествовал визит французского президента Эммануэля Макрона в августе того же года, во время которого стороны подписали 12 документов, включая соглашение об оценке потенциала гражданской ядерной программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Анпилогов указал на преграды строительства АЭС в Сербии. В январе Сербия заявила о планах строительства мини-АЭС с помощью России, Китая, США или Франции.

    29 мая 2026, 20:16 • Новости дня
    Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что при выборе возможного переговорщика с Москвой европейским странам следует ориентироваться на политиков, которые не допускают резких заявлений в адрес России. Путин отметил, что упоминал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера как человека, которому можно доверять и который мог бы быть приемлемым посредником в диалоге между Россией и ЕС.

    Президент России Владимир Путин отметил, что поддерживает дружеские связи с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером и считает его надежным человеком. По словам российского лидера, европейцы при определении возможного переговорщика ЕС с Россией должны сами выбирать руководителей, которые не делают резких заявлений в адрес Москвы, передает РИА «Новости».

    «Я, когда назвал фамилию господина Шредера, имел в виду, что это человек, которому можно доверять. Вы понимаете? Ему всякие ярлыки вешают, что он мой друг и так далее. Да, мы с ним дружим. А что здесь скрывать, что здесь плохого? Разве это плохо?» – сказал Путин журналистам по итогам визита в Казахстан.

    Глава государства также обратил внимание на то, что инициатива отказа от переговорного процесса исходила именно от Европы, а не от российской стороны. Ранее президент отмечал, что Шредер был бы предпочтительным партнером для диалога между Россией и европейскими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил упоминание Герхарда Шредера ответом на прямой вопрос журналистов.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал эту инициативу проверкой Европы на политическую зрелость.

    Однако правительство Германии отклонило кандидатуру бывшего канцлера на роль посредника.

    28 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3,5%

    Tекст: Мария Иванова

    Июньские фьючерсы на крупнейшем распределительном центре региона ускорили темпы роста, вплотную подобравшись к отметке в 580 долларов за тысячу кубометров.

    Котировки на лондонской бирже ICE демонстрируют уверенный подъем, передает РИА «Новости». Торги открылись у отметки 558,7 доллара, а к середине дня показатель достиг 578 долларов, прибавив 3,5%.

    В марте средняя стоимость топлива взлетела почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тысячу кубометров. Пиковое значение в 853,7 доллара зафиксировали 19 марта.

    Резкий скачок весной произошел после того, как генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре». В апреле цены скорректировались вниз на 14%, однако в середине мая вновь временно поднимались выше 600 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник котировки голубого топлива на европейском рынке достигли отметки выше 555 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее стоимость природного газа на европейских биржах удерживалась около уровня в 620 долларов.

    Весенний скачок цен произошел из-за ракетной атаки на объекты сжиженного природного газа в Катаре.

    27 мая 2026, 14:07 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 550 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июньских контрактов продемонстрировали активное падение, потеряв 3,7% в ходе торговой сессии на европейских площадках.

    Торги на лондонской бирже ICE завершились падением котировок, передает РИА «Новости».

    Расчетная цена предыдущего дня составляла 571 доллар за тысячу кубометров, однако к середине дня показатель достиг отметки в 549,9 доллара.

    Резкие колебания стоимости энергоносителей фиксировались на протяжении всей весны. В марте средние показатели подскочили почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили рубеж в 600 долларов за тысячу кубометров.

    Пиковое значение за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. В тот день генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа в Катаре.

    Исторический максимум на европейском газовом рынке был достигнут в начале весны 2022 года. Тогда стоимость ресурса взлетела до рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров, чего не наблюдалось с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду стоимость голубого топлива опустилась ниже 570 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее биржевые котировки стабилизировались около отметки 593 доллара.

    В середине мая цена июньских фьючерсов снизилась до 562 долларов.

    Сразу четыре всемирных организации заявили о риске дефицита нефти из-за блокады Ормуза
    Названо число погибших мирных жителей после оккупации Курской области ВСУ
    На Украине заявили о скрытой войне Зеленского с ЕС
    Лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз
    Россия установила исторический рекорд по импорту китайских пылесосов
    Взрыв ракеты компании Blue Origin нанес серьезный ущерб космодрому во Флориде
    Туристы из США купили самый дорогой тур в Россию

    Армения начала терять российский рынок

    С 30 мая Россия запрещает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также полностью блокирует поставки минеральной воды «Джермук». Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • График выплаты детских пособий в июне 2026 года: когда придут единое пособие и выплаты из маткапитала

      В июне 2026 года российские семьи с детьми получат социальные выплаты по стандартному графику – переносов из-за праздников не ожидается. Основные даты перечисления детских пособий – 3, 5 и 8 июня. Однако с 1 июня стартует новый важный этап: начинается прием заявлений на ежегодную семейную налоговую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Рассказываем, когда придут пособия в июне 2026 года, какие выплаты перечисляет Социальный фонд России (СФР) и кому повысят материальную поддержку.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

