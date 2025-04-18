Эксперт Анпилогов: Польша не сможет укрыться под дырявым ядерным зонтиком Франции

Tекст: Анастасия Куликова

«Польша хочет представлять из себя некую серьезную геополитическую силу, имеющую ядерное оружие. Но для этого нужна работа целого поколения ученых и инженеров, сотни миллиардов долларов и мобилизационная экономика, чего у Варшавы нет», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Полякам остается обращаться к Парижу и Вашингтону, потому что, например, ядерное оружие Британии принадлежит ей лишь частично и при обострении будет задействовано в совместных операциях с США», – продолжил эксперт.

По его словам, ракеты Trident на британских атомных субмаринах и другие боеголовки обслуживаются американцами. «Франция же обладает полным циклом обогащения урана, разделения изотопов и производством всех компонентов ядерного оружия», – указал собеседник.

Спикер напомнил, что у Пятой республики есть и собственные носители баллистических ракет: стратегические подлодки Triomphant и истребители Dassault Rafale, дальность использования которых Париж хочет увеличить до тысячи км.

«Тем не менее, французский «ядерный зонтик» выглядит дырявым и с трудом защитит даже страну базирования. Париж имеет в распоряжении всего три эскадрильи истребителей и может обеспечить постоянное нахождение на боевом дежурстве лишь одного подводного ракетоносца. Это не идет ни в какое сравнение с американскими возможностями», – отметил аналитик.

«У Франции есть арсенал для первого или встречного удара, и нанесения серьезного ущерба любому агрессору, но нет причин распространять свои возможности на Польшу. Париж не получит политических, экономических или военных преимуществ. Вероятно, все ограничится громкими декларациями Макрона, который на словах уже не раз высаживал французский десант в Одессе», – сыронизировал он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна должна искать защиту от потенциальной «российской угрозы» с помощью «ядерного зонтика» Франции. Также Варшава не оставляет попыток получить аналогичную преференцию от США. «Я считаю, мы можем принять решение по обоим трекам, они не противоречат друг другу», – приводит Bloomberg слова польского лидера.

Инициатива Дуды может столкнуться с рядом препятствий, поскольку ядерный щит Франции не зависит от гарантий безопасности НАТО, которые распространяются на Польшу. Варшава также является подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия.

На прошлой неделе французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Париж и Варшава завершают работу над двусторонним договором, охватывающим оборону, ядерную энергетику и научное сотрудничество.

Попытки Дуды пролоббировать в предыдущей администрации США участие Польши в программе ядерного обмена не дали результатов. Импульс усилиям Варшавы в этом направлении придало сообщение о том, что в 2023 году Россия разместила часть своего тактического ядерного оружия в Белоруссии.

«Как НАТО собирается на это отреагировать? Мой ответ прост: мы предлагаем распространить ядерное сотрудничество и на нашу территорию», – говорил Дуда.

Ранее сообщалось, что желание Макрона распространить французский «ядерный зонтик» на Европу вызвало бурное обсуждение в странах ЕС. Стремление получить защиту выразили Польша, Германия и Литва. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что представляет собой ядерный арсенал Франции и какой уникальной чертой отличается доктрина его применения.