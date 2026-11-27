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Белоруссия предложила Польше провести консультации по стене в Беловежской Пуще
Белоруссия предложила Польше консультации по стене в Беловежской Пуще
Минск предложил Варшаве провести консультации по ситуации с польским забором в Беловежской Пуще, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
Глава МИД сделал это заявление на торжественном заседании Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, приуроченном к 70-летию ее создания, передает ТАСС.
«Мы предложили польской стороне консультации в рамках предстоящего визита реактивной мониторинговой миссии ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы, который состоится на объекте «Беловежская пуща» в 2027 году», – сказал министр.
Рыженков выразил надежду, что при помощи организации ситуацию удастся изменить. Он подчеркнул, что многовековое культурное и природное наследие Белоруссии является неотъемлемой частью мировой цивилизации.
Координатор ООН в Белоруссии Расул Багиров также выразил надежду на то, что стена в Беловежской Пуще рано или поздно упадет и превратится в музейный экспонат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре глава МИД Белоруссии Максим Рыженков высоко оценил переговоры с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
В сентябре министр иностранных дел Польши допустил возможность улучшения двусторонних отношений с Белоруссией.
В том же месяце министры провели двусторонние переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.