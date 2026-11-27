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Совфед одобрил повышение военных пенсий почти на 4% задним числом
Совет Федерации увеличил военные пенсии почти на 4% с 1 октября
Члены верхней палаты парламента в рамках рассмотрения бюджетного пакета приняли закон об увеличении выплат военным пенсионерам начиная с 1 октября 2026 года.
Изменения параметров расчета денежного довольствия прописаны в одном из одобренных законов. Перерасчет выплат задним числом затронет бывших военнослужащих, передает ТАСС.
Базой для начисления военных пенсий выступает зарплата, включающая оклад по должности, званию и различные надбавки. Итоговая сумма зависит от выслуги лет: при минимальном стаже в 20 лет учитывается 50% довольствия, за каждый следующий год добавляется по 3%, но не более 85% в сумме.
К полученному результату применяется специальный понижающий коэффициент. Согласно документу, этот показатель вырастет на 3,75 процентных пункта – с 93,59% до 97,34%, что и обеспечит прибавку к ежемесячным выплатам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.
В прошлом году депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил о планах проиндексировать пенсии бывших военнослужащих в октябре 2026 года на 4%.
В начале прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительной индексации выплат военным пенсионерам на 9,5%.