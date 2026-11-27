Tекст: Игорь Иножарский

Моча сыграла ключевую роль в развитии цивилизации, науки и медицины, пишет New Scientist. Моча является источником мочевины, которую бактерии разлагают до аммиака, что давало древним людям доступ к щелочи для выделки кож. Кожевенное дело стало основой выживания цивилизаций от Америки до Европы, Африки и Азии, включая ацтеков и народы Африки южнее Сахары.

В Древнем Риме мочу использовали прачечные для отбеливания тог, и император Веспасиан ввел налог на сбор мочи из писсуаров. «Деньги не пахнут», – ответил Веспасиан на жалобу сына. Часть средств пошла на строительство Колизея.

В Александрии Египетской ремесленные рецепты, позже давшие начало алхимии, признавали ценность мочи. В Лейденском папирусе X есть рецепт подделки золота с помощью полисульфидов, где советуют использовать «мочу маленького ребенка», хотя в настоящее время известно, что вода подходит лучше.

Спустя тысячу лет мочу массово применяли в производстве пороха. Селитру для него собирали в селитряных ямах – кучах навоза, смешанных с поташем и строительным раствором и увлажненных мочой. Этот метод использовали от Европы до Японии вплоть до XIX века; в Гражданскую войну в США конфедераты применяли мочу для поддержания стрельбы пушек.

В 1669 году гамбургский алхимик Хенниг Бранд искал философский камень, используя 1,5 тыс. галлонов перебродившей мочи, собранной в подвале. Концентрированная моча начала светиться: Бранд выделил фосфор – первый химический элемент, открытый в Новое время. В настоящее время моча служит источником биомаркеров для диагностики и сырьем для лекарств от бесплодия, включая хорионический гонадотропин и фолликулостимулирующий гормон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник телескоп Euclid зафиксировал самый далекий из известных науке квазаров. В прошлом месяце журнал New Scientist опубликовал подборку самых необычных научных новостей, включая эксперименты по обучению крыс вождению. В апреле ученые связали переход предков человека от тяжелых каменных орудий к легким с сокращением численности крупных животных около 200 тыс. лет назад.