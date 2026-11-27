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Во Львове решили открыть крематорий из-за нехватки мест на кладбищах
Власти украинского города Львов завершают строительство крематория ввиду нехватки мест для захоронений на городских кладбищах, сообщил первый заместитель главы города Андрей Москаленко.
Администрация населенного пункта заканчивает подготовку к запуску объекта и проводит тестовые запуски оборудования, передает ТАСС.
«В городском крематории начали пусконаладочные работы печей для кремации, которые изготовили в Испании. Поэтому строительство крематория находится на завершающем этапе», – заявил Москаленко.
Пресс-служба городского совета объяснила необходимость запуска комплекса ограниченными площадями для создания новых кладбищ. Расширение существующих зон для погребения проблематично из-за плотной застройки Львова и недоступности свободных земель.
В настоящий момент крематории уже работают в Киеве, Одессе и Харькове. При этом львовский комплекс получит первую на Украине современную печь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Украины намеревались спроектировать филиалы Национального военного мемориального кладбища в пяти областных центрах.
В прошлом году на Марсовом поле во Львове закончились места для погребения павших.