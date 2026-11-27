Tекст: Дарья Григоренко

С начала эскалации на Ближнем Востоке обеспечение безопасности соотечественников и содействие в их выезде из анклава остаются главными приоритетами дипломатов, передает РИА «Новости».

«В общей сложности с октября 2023 года усилиями МИД и МЧС России при содействии ооновских агентств, а также российских благотворительных организаций сектор Газа смогли покинуть 1297 граждан России и их близких родственников из числа палестинцев», – рассказала Овсянникова.

На первоначальном этапе эвакуация людей проходила через территорию Египта с участием авиации МЧС России. Впоследствии вывозные мероприятия продолжились через Иорданию при участии властей Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Юлия Овсянникова сообщила о проработке вопроса эвакуации из сектора Газа трех россиян.

В начале месяца официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Израиль принять срочные меры для предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в анклаве.

В прошлом году Россия эвакуировала из сектора Газа 15 граждан и 32 их ближайших родственника.