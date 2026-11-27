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Дипломаты России за три года эвакуировали из Газы 1,3 тыс. соотечественников
За три года обострения палестино-израильского конфликта сектор Газа покинули почти 1,3 тыс. граждан России и их близких родственников, сообщила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Юлия Овсянникова.
С начала эскалации на Ближнем Востоке обеспечение безопасности соотечественников и содействие в их выезде из анклава остаются главными приоритетами дипломатов, передает РИА «Новости».
«В общей сложности с октября 2023 года усилиями МИД и МЧС России при содействии ооновских агентств, а также российских благотворительных организаций сектор Газа смогли покинуть 1297 граждан России и их близких родственников из числа палестинцев», – рассказала Овсянникова.
На первоначальном этапе эвакуация людей проходила через территорию Египта с участием авиации МЧС России. Впоследствии вывозные мероприятия продолжились через Иорданию при участии властей Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Юлия Овсянникова сообщила о проработке вопроса эвакуации из сектора Газа трех россиян.
В начале месяца официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Израиль принять срочные меры для предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в анклаве.
В прошлом году Россия эвакуировала из сектора Газа 15 граждан и 32 их ближайших родственника.