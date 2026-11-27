Минобороны Японии: Решения при использовании ИИ в армии будут принимать люди

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом говорится в принятом военным ведомством документе Defense AI Vision, передает ТАСС. В нем подчеркивается необходимость системы быстрой перепроверки решений, которые предлагает ИИ.

В то же время японское военное ведомство настроено на «широкое внедрение систем искусственного интеллекта в обработку больших массивов данных», в частности с радаров и спутников, в предотвращение кибернетических атак.

В документе ставится задача «снижения масштабов непосредственного участия людей» в боевых действиях путем замены их широким набором роботов.

Ранее Министерство обороны Японии приняло решение внедрять ИИ на семи направлениях: при обнаружении и определении целей, сборе и анализе информации, в сфере систем управления, тыловой поддержки, беспилотных устройств, кибербезопасности, для повышения эффективности делопроизводства.

При этом правительство страны выступает против разработки и использования управляемых искусственным интеллектом полностью автономных систем вооружений летального действия и не будет создавать их внутри страны. Токио выступает за запрет таких устройств на международном уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава ведомства Синдзиро Коидзуми сообщил о разработке новой концепции применения искусственного интеллекта в сфере безопасности.

Также японские корпорации Mitsubishi Heavy Industries и NEC решили объединить усилия для создания военных беспилотников и систем искусственного интеллекта в интересах оборонного ведомства страны.

Кроме того, Пентагон пересмотрел доктрину выбора целей в бою.