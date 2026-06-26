Bloomberg узнал о внедрении Пентагоном ИИ при выборе военных целей

Bloomberg: Пентагон пересмотрел роль ИИ при выборе военных целей

Tекст: Катерина Туманова

Новая доктрина признает риски, связанные с исключительной опорой на ИИ, так как это «создает серьезные моральные и правовые дилеммы и требует разработки недвусмысленных этических принципов для смягчения опасений, связанных с решениями, принимаемыми с помощью ИИ», передает Bloomberg.

Агентство узнало о тайном пересмотре Пентагоном принципов выбора цели, утвержденных в апреле без публичного раскрытия. Они предусматривают создание «систем, в которых ИИ инициирует действия при участии человека».

Агентство Bloomberg ознакомилось с последними изменениями, о которых ранее не сообщалось. Хотя документ не является секретным, он не публиковался.

«Скорость будущих войн, а также собственные достижения наших противников в области искусственного интеллекта могут потребовать от объединенных сил внедрения полностью автономных систем», – сказано в документе.

Представитель Пентагона заявил в комментарии агентству, что человек всегда информирован о важных оперативных решениях.

«Технологии искусственного интеллекта министерства не выбирают и не поражают цели автоматически; они обеспечивают контроль над каждым решением со стороны командиров, позволяя им действовать на основе самой актуальной и точной оперативной картины», – заявили в Пентагоне.

По словам Кэмерона Стэнли, главного директора Пентагона по цифровым технологиям и искусственному интеллекту, создается совместимая сеть агентов искусственного интеллекта.

«Она обеспечивает командирам более быстрый доступ к более качественной информации, сохраняя при этом человеческое суждение в центре каждого решения о наведении на цель», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мощнейший ИИ Mythos взломал почти все секретные системы АНБ США. Axios узнал, что Белый дом задумал заблокировать законы штатов об ИИ. FT узнала, что Британия может разрешить ИИ выбирать цели на войне.