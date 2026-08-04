Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.9 комментариев
ВС России сожгли пункты управления БПЛА на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы беспилотных аппаратов Южной группировки войск сожгли командные пункты, координирующие работу дронов и наземных роботизированных комплексов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщает Министерство обороны.
Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли точные удары по позициям украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, передает Минобороны России. В результате успешных действий бойцов Южной группировки были полностью сожжены пункты управления вражескими беспилотными летательными аппаратами.
Кроме того, российские операторы дронов поразили узлы связи и координации наземных роботизированных комплексов противника.
Операторы беспилотников Южной группировки войск ликвидировали автомобили и наземные робототехнические комплексы ВСУ в Краматорском районе. Российские артиллеристы поразили центры запуска украинских дронов у Константиновки в ДНР. ВС России уничтожили терминалы Starlink и технику связи противника.
Видео удара по пунктам управления ВСУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».