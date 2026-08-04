Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.9 комментариев
Захарова высказалась о торжественном захоронении пособника нацистов в Латвии
Захарова оценила захоронение и почести пособнику нацистов в Латвии
Власти Латвии провели торжественную церемонию прощания с Лаймонисом Эзергайлисом, который в годы Второй мировой войны участвовал в карательных акциях нацистов, что говорит о возрождении идеологии неонацизма в Евросоюзе, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Торжественная церемония в честь пособника нацистов прошла на братском кладбище латышских легионеров СС в Тукумсе. В новостях по этой теме об умершем заявили, что он «известный общественный деятель», сообщила Захарова в Telegram-канале.
Согласно данным российских исследователей, Лаймонис Эзергайлис родился в 1923 году и служил в латышском легионе СС, а после распада СССР был удостоен высших государственных наград Латвии.
Осенью 1943 года он начал службу в полицейском батальоне. Это подразделение участвовало в массовых расправах над жителями Псковской области и угоне мирного населения в концлагерь Саласпилс. Летом 1944 года Эзергайлис воевал против Красной армии.
После войны каратель прошел фильтрационный лагерь в Грузии, получил амнистию от советской власти и десятилетиями проживал в Добеле.
При этом власти Латвии подчеркивают, что всё это время он оставался «верным членом» националистической организации «Ястребы Даугавы» (Daugavas Vanagi) и «посвятил жизнь поддержанию национального патриотизма и почтению памяти солдат».
«Каких, правда, не уточняется. Хотя и так всё понятно – СС. Для нормальных людей во всем мире эти палачи никогда не станут «героями». Они повинны в геноциде советского народа, включая русских и латышей. Героизация легионеров СС – свидетельство возрождения и легализации идеологии неонацизма в Европейском союзе», – подытожила дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Латвии с оружейным салютом похоронили 102-летнего участника латышского легиона СС Лаймониса Эзергайлиса. В Израиле возмутились торжественными похоронами 102-летнего нациста в Латвии.
При этом в Израиле назвали суд над активисткой Андриец, которая выступила против сноса памятников советским воинам, «позором для Латвии».