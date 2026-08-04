Tекст: Вера Басилая

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал оценку миграционной политике Евросоюза, передает ТАСС. Руководитель РФПИ отреагировал на сообщения о том, что европейская система якобы справилась с кризисом.

«Миграционная система ЕС способна успешно отразить лишь здравый смысл», – написал он в социальной сети X. Таким образом Дмитриев прокомментировал недавнюю публикацию агентства Bloomberg.

В материале издания со ссылкой на представителей Евросоюза сообщалось, что миграционная система сообщества на прошлой неделе успешно выдержала резкий приток нелегалов на испанскую территорию.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту с нашествием варваров на Рим.

СМИ писали, что этот кризис обнажил глубокую разобщенность стран Европейского союза.

Политолог Вадим Трухачев назвал причиной данной ситуации бездумные решения правительства Испании.