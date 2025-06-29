Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.2 комментария
Делегаты СДПГ поддержали подготовку запрета партии АдГ
На съезде в Берлине социал-демократы единогласно одобрили создание рабочей группы для подготовки запрета «Альтернативы для Германии».
Делегаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) единогласно поддержали инициативу начать подготовительный процесс запрета партии «Альтернатива для Германии», сообщает ТАСС. Руководство СДПГ предложило резолюцию, предусматривающую сбор доказательств антиконституционности АдГ и формирование рабочей группы с участием федеральных и региональных представителей.
Рабочая группа займется анализом поступающей информации, после чего будет подготовлено обращение от правительства, Бундестага или Бундесрата в Федеральный конституционный суд с ходатайством о запрете партии. Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль заявил: «В тот момент, когда ведомство по охране конституции заявило, что это достоверно правоэкстремистская партия, больше не может быть лавирования».
В Христианско-демократическом и Христианско-социальном союзах (ХДС/ХСС) отнеслись к планам СДПГ скептически. Первый секретарь фракции ХДС/ХСС Штеффен Бильгер отметил в интервью медиагруппе Funke, что имеющихся сведений недостаточно для запрета АдГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер. Депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции после такого решения. Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность АдГ вызовут рост недовольства внутри Германии.