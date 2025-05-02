Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.3 комментария
Депутат Бундестага призвал упразднить контрразведку ФРГ
После того как партия «Альтернатива для Германии» была признана «правоэкстремистской», депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции.
Депутат Бундестага и внешний эксперт фракции АдГ Штеффен Котре выступил с резкой критикой Федерального ведомства по охране конституции, передает ТАСС. Котре заявил, что «предполагаемая классификация АдГ как правоэкстремистской партии стала последней каплей». По его словам, структура, допустившая такое решение, «уже не может быть реформирована, ее можно только упразднить». Такое заявление он сделал на фоне решения ведомства признать АдГ «правоэкстремистской» партией, что вызвало широкий резонанс в немецком обществе и политике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» экстремистской организацией, подчеркнув ее правоэкстремистский характер.