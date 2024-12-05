Amazon запретил оставлять отзывы к мемуарам Меркель из-за подозрительной активности

Tекст: Мария Иванова

Пользователи Amazon, пытающиеся оставить отзыв на новую книгу бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, сталкиваются с уведомлением о том, что отзывы к этому продукту не принимаются. Как сообщает немецкое издание Bild, причина заключается в подозрительной активности в разделе отзывов, отмечает ТАСС.

По данным издания, это связано с опасениями, что негативные отзывы могли быть оставлены не с целью оценки содержания книги, а из личной неприязни к политическому наследию Меркель. На немецком Amazon книга имеет рейтинг 3,6 из 5 на основе 158 отзывов, где 57% дали продукту высшую оценку, а 31% – низшую.

Ситуация с англоязычным изданием мемуаров еще более выражена: из 52 отзывов 79% содержат одну звезду, а 16% – максимальную оценку. Многие негативные комментарии фокусируются больше на политической карьере Меркель, нежели на содержании ее книги.

Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год, опубликовала свои мемуары «Свобода. Воспоминания 1954-2021» 26 ноября. В них она делится воспоминаниями о своей жизни в ГДР и политической карьере в ФРГ.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах обвинила президента Украины Владимира Зеленского в нарциссизме и амбициозности, что вызвало шок у его поклонников, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В книге Меркель также объяснила Бараку Обаме, что в 2008 году не разрешила ему выступить у Бранденбургских ворот в Берлине из-за опасений, что это может создать прецедент для проведения предвыборных кампаний иностранных политиков в Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Ангелы Меркель о том, что президент России Владимир Путин якобы пугал ее своей собакой во время встречи в 2007 году, подчеркнув странность такого утверждения.