Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?11 комментариев
NBC: Республиканцы пригрозили урезать помощь Киеву в оборонном бюджете США
Республиканцы в Палате представителей Конгресса США могут исключить из оборонного бюджета положения о поддержке Украины, чтобы демократы отказались от контроля над главой Пентагона Питом Хегсетом, сообщил телеканал NBC.
Инициатива призвана поставить Демократическую партию перед выбором: либо продолжать оказывать помощь Украине, либо отказаться от расширения своих полномочий по расследованию деятельности администрации президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на NBC.
Сенатор от штата Род-Айленд Джек Рид (демпартия) сообщил NBC, что попытка исключить из законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону положения, касающиеся Украины, будет обречена на провал в Сенате.
На прошлой неделе Палата представителей проголосовала за направление резолюции, предусматривающей начало процедуры импичмента главы Пентагона, в профильный комитет, где большинство у республиканцев. Это означает, что инициатива фактически заблокирована. Республиканцы в комитете не позволят одобрить документ до окончания нынешнего созыва Конгресса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс и недовольство ходом конфликта с Ираном сделали министра обороны США Пита Хегсета самым уязвимым членом администрации Дональда Трампа.
В прошлом месяце представители Демократической партии США в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс смогли направить новый пакет военной помощи Украине, преодолев потенциальное вето президента Дональда Трампа.
В октябре руководитель американского военного ведомства Пит Хегсет якобы отказался подписывать контракты на отправку украинской армии крупной партии зенитных ракет.