Tекст: Тимур Шайдуллин

Инициатива прозвучала на церемонии награждения лауреатов премии фонда «Русский мир» «За вклад в мировую русистику», передает РИА «Новости». «Я думаю, что мы должны помочь им (русистам за рубежом) и созданием новых учебников по русскому языку как иностранному», – сказала Ямпольская.

По словам советника главы государства, такие пособия должны в первую очередь транслировать ценности, которые выражает русский язык, а уже затем обучать грамматике.

Она добавила, что при курировании создания единой линейки учебников по русскому языку и литературе для школьников стала очевидна важность наполнения книг сущностным содержанием, а не только правилами. Для обучающихся русскому языку иностранцев это имеет не меньшее значение, подчеркнула политик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о начале апробации единых государственных учебников по русскому языку для старшеклассников.

Эксперт Минпросвещения Марина Бабурина заявила о включении заданий на написание эссе в новые пособия.

В начале месяца советник президента Елена Ямпольская анонсировала появление материала об отечественной разведке в книгах для десятых и одиннадцатых классов.