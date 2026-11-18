Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?11 комментариев
Ямпольская предложила создать новые учебники русского языка для иностранцев
Советник президента России Елена Ямпольская предложила поддержать русистов за рубежом и разработать новые учебники по русскому языку как иностранному.
Инициатива прозвучала на церемонии награждения лауреатов премии фонда «Русский мир» «За вклад в мировую русистику», передает РИА «Новости». «Я думаю, что мы должны помочь им (русистам за рубежом) и созданием новых учебников по русскому языку как иностранному», – сказала Ямпольская.
По словам советника главы государства, такие пособия должны в первую очередь транслировать ценности, которые выражает русский язык, а уже затем обучать грамматике.
Она добавила, что при курировании создания единой линейки учебников по русскому языку и литературе для школьников стала очевидна важность наполнения книг сущностным содержанием, а не только правилами. Для обучающихся русскому языку иностранцев это имеет не меньшее значение, подчеркнула политик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о начале апробации единых государственных учебников по русскому языку для старшеклассников.
Эксперт Минпросвещения Марина Бабурина заявила о включении заданий на написание эссе в новые пособия.
В начале месяца советник президента Елена Ямпольская анонсировала появление материала об отечественной разведке в книгах для десятых и одиннадцатых классов.