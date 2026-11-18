Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?11 комментариев
Рябков вручил грамоту президента почетному консулу России в Сент-Джонсе
МИД: Рябков вручил почетную грамоту президента канадскому консулу России
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков вручил почетному консулу России в канадском Сент-Джонсе Джону Стюарту Дюрранту почетную грамоту президента.
Награда была вручена в торжественной обстановке. Она стала «заслуженным признанием многолетней работы канадца на посту почётного консула Российской Федерации», сообщил МИД.
Дюррант – лауреат медали Пушкина и ордена Дружбы. Он более 40 лет преподавал в Канаде русский язык и литературу, а в настоящее время «продолжает вносить значительный вклад в изучение и популяризацию русского языка, культуры и истории России на североамериканском континенте».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Сергей Рябков провел протокольную встречу с назначенным послом Канады Робертом Брукфилдом.
Генеральный консул России в Сиднее Зарина Габиева передала пережившему блокаду Ленинграда жителю Брисбена Эдварду Райхелю персональное поздравление Владимира Путина в честь 90-летия.
Летом новый посол России Вячеслав Гладков передал верительные грамоты президенту Абхазии Бадре Гунбе.