В войне в конечном итоге побеждают те государства, которые способны восстановить разрушенную инфраструктуру. Причем быстро и качественно.

И да, у нас есть технологии и постройки мостов, и восстановления, и есть сложнейшие проекты, которые сейчас в стадии реализации. На Украине нет ничего этого. Уже нет. В 1991 году все было, ВВП был выше, чем у Польши, а стали выплавлялось перед развалом СССР больше, чем во Франции и Германии.

А сейчас нет ничего вообще.

У нас сейчас идет – уже сейчас идет – работа над тем, как устранять последствия ударов, думаю, что уже даже идет подбор специалистов для ремонта. То есть всем понятно: есть проблема, надо решать. И решение найдут.

С бывшей Украиной иначе. Можно залить деньгами, прислать еще тысячи колумбийских наемников и натовских офицеров. Можно построить тысячи дронов.

Мосты все равно некому будет восстановить. Компетенции не то чтобы потеряны совсем, но...

Сейчас украинские политики будут бегать, как дурни с писаной торбой, и кричать, что они сломали Крымский мост. Понятно, что люди заточены на пиар. И понятно, что готовили они эту атаку под встречу трех лидеров. Ну даже не они готовили, европейцы же, которые хотят участвовать в переговорах по Украине и навязать свою позицию.

Непонятно, как это спасет Украину. Непонятно, как это поможет восстановить промышленность и вернуть людей из Европы.

Это вообще в целом мало на что влияет в долгой перспективе.

Да, сейчас усложняется логистика по Крыму, потому что остается только трасса 280 «Новороссия», которую враг держит под ударами дронов постоянно. Видимо, сейчас встанет вопрос, куда отправлять основные силы: на восстановление моста или на обеспечение трассы 280 защитными сетями, укрытиями и усилением МОГов. Возможно, будут нужны отдельные волонтерские сборы для огневых групп. Ну ничего, не впервой, все осилим.

Да, эта ситуация создает ряд трудностей в моменте. Спорить не о чем.

Но в целом, вдолгую, это ничем не поможет врагу.

Еще во время отхода из Херсона я написал, что не стоит отчаиваться в дни поражений и слишком радоваться в дни малых побед. Нам предстоит долгий путь, и никаких сил не хватит, если на эмоциональных качелях туда-сюда летать. С 22-го года много чего случилось. Нам помогала только холодная голова и трезвый взгляд. На качелях «утром перемога – вечером зрада» пусть летают в Киеве.

Сражаться надо дальше. Пусть это и тяжело. И все устали. Но, знаете, вся русская история – это история военных и технических побед, выросших из воли, веры, терпения.

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