  • Новость часаВоенкор Коц указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    18 июня 2026, 11:31 Мнение

    Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг, сами видите.

    Андрей Медведев Андрей Медведев

    Журналист

    Центробанки возвращают золотые слитки на родину
    На подлете к Москве сбили 194 беспилотника
    Лукьянов объяснил угрозы Пашиняна разгромить оппозицию
    Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе

    Еще одна масштабная атака на Москву совершенно не случайно произошла аккурат после саммита G7 и после заявлений украинских политиков о том, что «Украина побеждает».

    В этом смысле атаки на столицу – это безусловно всё в одном флаконе: и фетиш (мы атакуем САМУ МОСКВУ!), и отчет перед Западом, и отчет перед украинским населением, и операция PsyOps. Сейчас по всему украинскому сегменту сети разгоняются кадры попаданий по объектам в Москве.

    Тут, конечно же, опять хочется задать вопрос: а где уголовные дела по 275 статье для снимавших попадания? Несколько дней назад тоже идиоты снимали, выкладывали видео, враг все посмотрел, оценил, скорректировал новый удар.  То есть у тех, кто видео выкладывал, как бы чистая госизмена. Ну ладно. Это не моего ума дело.

    Так вот, про дроны. Главный вопрос, который есть у многих: «почему дроны долетают». Ответ простой: потому что враг не идиот. Такие же исторически русские, правда, с кривыми мозгами. Вот сами смотрите, мощность залпа 180 дронов. Очевидно, что где-то перегрузили ПВО, что-то да долетело. На производство дронов враг сделал ставку. Летят они на Starlink.

    Я больше скажу, хотя, наверное, должен что-то иное писать. Враг будет продолжать атаки по Москве. Да и по другим регионам тоже. И по инфраструктуре. При этом, еще раз скажу, что не стоит питать иллюзий, воюем мы не с Украиной, воюет против нас Запад в целом. У них тоже пульнуть по Москве – это фетиш и радость. Помнят и 1612, и 1812, и 1941-й. Это мы не злопамятные. А они в обидах до сих пор. Я не шучу. Там целые исторические школы на этом выросли. Поэтому даже не стоит думать, что кто-то где-то хоть слово скажет осуждения или наоборот в нашу поддержку. В европах нынче праздник. Москву же атаковали.

    Что вообще следует из вышесказанного. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг, сами видите.

    При этом из 180 дронов долетели единицы. Это показатель очень качественной работы ПВО. Да, неприятно, что попали по объектам. По НПЗ. Но так бывает. Могло быть куда хуже. Так что низкий поклон всем офицерам и рядовым войск ПВО, бойцам МОГов, авиадиспетчерам. И городским службам, конечно же. Последствия ликвидируем. Разрушенное отстроим.

    И главное. Чтобы не происходило, все же важно трезвость ума сохранять. Эмоциональные качели пока никому нигде не помогли.

    Источник

    Другие материалы автора

    Главное
    Дроны ВСУ повредили частные строения и многоквартирный дом в Подмосковье
    Фицо отказался поддержать особый статус Украины в Евросоюзе
    Посол России сообщил об использовании ВСУ аэродрома в Молдавии
    Туск сообщил о задержании убийцы российского художника в Польше
    Новый учебно-тренировочный самолет УТС-800 прошел наземные испытания
    Роспотребнадзор остановил рост ожирения у учеников начальной школы
    Шурыгиной запретили пользоваться интернетом под домашним арестом

    Центробанки возвращают золотые слитки на родину

    Даже падение цен на золото не способно остановить мировые центробанки от желания скупать драгоценный металл для своих резервов. Более того: теперь страны мира все больше слитков хранят у себя дома, а не в Лондоне и Нью-Йорке, как раньше. Почему невозможен полный отказ от зарубежных хранилищ? Подробности

    Перейти в раздел

    «Большая семерка» обрекает Украину на еще одну тяжелую зиму

    Во Франции завершился первый день саммита «Группы семи». Одной из центральных тем стала дальнейшая поддержка Украины. Западные лидеры договорились наращивать совместное производство систем ПВО и дальнобойных ракет, помочь Киеву сохранить энергетическую стабильность перед зимой, а также усилить санкционное давление на Россию – с привязкой к ситуации вокруг Ормузского пролива. Что эти решения означают для Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Каллас клевещет о китайской помощи России в спецоперации

    «Европа боится военного сотрудничества Китая с Россией». Такими словами эксперты объясняют смысл абсурдных утверждений главы евродипломатии Каи Каллас о том, что российские военнослужащие якобы проходят обучение в КНР. Однако одним только этим мотивом выдумки евробюрократов относительно взаимодействия России и КНР не ограничиваются. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

      Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    • Враги России соблазняют Трампа

      В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как сэкономить на коммунальных платежах летом: способы уменьшить счета за ЖКХ

      Летом многие россияне уезжают на дачу, в отпуск или просто проводят меньше времени дома. Однако счета за коммунальные услуги продолжают приходить в полном объеме. При этом существует несколько законных способов сократить расходы на ЖКХ, оформить перерасчет за отдельные услуги и снизить потребление воды, электроэнергии и других ресурсов. Разбираемся, как платить меньше за коммуналку летом, какие услуги можно пересчитать при длительном отсутствии и что поможет уменьшить ежемесячные платежи без нарушения закона.

    • Как поливать огород в жару: правила полива помидоров, огурцов и других овощей летом

      Полив огорода в жару требует особого подхода. В сильную жару овощные культуры быстро теряют влагу, а ошибки при поливе могут привести к пожелтению листьев, остановке роста, болезням и снижению урожайности. Чтобы помидоры, огурцы, перец и другие овощи хорошо переносили жару, важно соблюдать режим полива, использовать воду подходящей температуры и учитывать потребности каждой культуры. Рассказываем, как правильно поливать огород в жаркую погоду и сколько воды нужно растениям для нормального роста и плодоношения.

    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации