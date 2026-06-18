Для Запада атаковать Москву – это фетиш

Еще одна масштабная атака на Москву совершенно не случайно произошла аккурат после саммита G7 и после заявлений украинских политиков о том, что «Украина побеждает».

В этом смысле атаки на столицу – это безусловно всё в одном флаконе: и фетиш (мы атакуем САМУ МОСКВУ!), и отчет перед Западом, и отчет перед украинским населением, и операция PsyOps. Сейчас по всему украинскому сегменту сети разгоняются кадры попаданий по объектам в Москве.

Тут, конечно же, опять хочется задать вопрос: а где уголовные дела по 275 статье для снимавших попадания? Несколько дней назад тоже идиоты снимали, выкладывали видео, враг все посмотрел, оценил, скорректировал новый удар. То есть у тех, кто видео выкладывал, как бы чистая госизмена. Ну ладно. Это не моего ума дело.

Так вот, про дроны. Главный вопрос, который есть у многих: «почему дроны долетают». Ответ простой: потому что враг не идиот. Такие же исторически русские, правда, с кривыми мозгами. Вот сами смотрите, мощность залпа 180 дронов. Очевидно, что где-то перегрузили ПВО, что-то да долетело. На производство дронов враг сделал ставку. Летят они на Starlink.

Я больше скажу, хотя, наверное, должен что-то иное писать. Враг будет продолжать атаки по Москве. Да и по другим регионам тоже. И по инфраструктуре. При этом, еще раз скажу, что не стоит питать иллюзий, воюем мы не с Украиной, воюет против нас Запад в целом. У них тоже пульнуть по Москве – это фетиш и радость. Помнят и 1612, и 1812, и 1941-й. Это мы не злопамятные. А они в обидах до сих пор. Я не шучу. Там целые исторические школы на этом выросли. Поэтому даже не стоит думать, что кто-то где-то хоть слово скажет осуждения или наоборот в нашу поддержку. В европах нынче праздник. Москву же атаковали.

Что вообще следует из вышесказанного. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг, сами видите.

При этом из 180 дронов долетели единицы. Это показатель очень качественной работы ПВО. Да, неприятно, что попали по объектам. По НПЗ. Но так бывает. Могло быть куда хуже. Так что низкий поклон всем офицерам и рядовым войск ПВО, бойцам МОГов, авиадиспетчерам. И городским службам, конечно же. Последствия ликвидируем. Разрушенное отстроим.

И главное. Чтобы не происходило, все же важно трезвость ума сохранять. Эмоциональные качели пока никому нигде не помогли.

Источник